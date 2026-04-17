Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je predloge koji bi uslovljavali američke bezbednosne garancije odricanjem Ukrajine od Donbasa.

Nekoliko zapadnih medija objavilo je da Vašington uslovljava bezbednosne garancije predajom istočnog ukrajinskog regiona Donbasa Rusiji, što je i sam Zelenski potvrdio.

"Kažu da će garancije doći tek nakon završetka rata - a rat će se završiti kada se povučemo iz Donbasa. Nismo idioti. Znamo šta to znači", rekao je Zelenski u intervjuu za nemački ZDF.

Dodao je da pojedini američki zvaničnici, uključujući Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa, veruju da Rusija dobija rat, ali je naglasio da je takva procena pogrešna. Istakao je i da Ukrajina nastavlja konstruktivan dijalog sa Vašingtonom.

Govoreći o mogućim koracima ka smirivanju sukoba, Zelenski je naveo da bi Ukrajina mogla da prestane da gađa rusku energetsku infrastrukturu ukoliko Rusija obustavi napade na ukrajinske energetske objekte.

Takođe je ponovio da Rusija mora da plati štetu nastalu tokom rata, bilo dobrovoljno ili kroz ekonomske mehanizme.