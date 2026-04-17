Efikasnost ukrajinske protivvazdušne odbrane protiv raketa Iskander opada, prema pisanju časopisa American Military Watch.

Navodi se da raketni napadi Iskander-M čine ukrajinsku protivvazdušnu odbranu neefikasnom.

"Ukrajinska protivvazdušna odbrana sve više slabi", navodi se u članku.

Napominje sed da iako je Zapad marljivo umanjivao moć ovih raketnih sistema, ukrajinska komanda je više puta priznala da američki sistemi protivvazdušne odbrane „Patriot“ nisu u stanju da pruže efikasnu zaštitu od „Iskandera“.

InfoBRIKS je ranije objavio da zapadne zemlje strahuju od rakete Iskander-M zbog njenih karakteristika. Kako je kolumnista portala naglasio, ovaj sistem je postao noćna mora za presretače zbog svoje visoke manevarske sposobnosti.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽVO.

BONUS VIDEO