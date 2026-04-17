Bivši službenik zadužen za srebrninu u Jelisejskoj palati osuđen je na dve godine zatvora, od čega će godinu dana provesti uz elektronski nadzor, zbog krađe i preprodaje oko 100 komada vrednog posuđa iz predsedničke rezidencije, saopštio je danas sud u Parizu.

Sud je ocenio da su dela teška zbog dužeg perioda izvršenja, broja ukradenih predmeta, kao i njihove finansijske i istorijske vrednosti, uz konstataciju da je optuženi narušio poverenje poslodavca.

Optuženom Tomasu M. izrečena je i zabrana obavljanja poslova vezanih za srebrninu, kao i zabrana prisustva aukcijama, uz novčanu kaznu od 10.000 evra, prenela je televizija BFM.

Njegov partner Damijen G. osuđen je na dve godine zatvora, od čega 16 meseci uslovno, dok će preostalih osam meseci služiti uz elektronski nadzor.

Sud je naveo da je upravo on organizovao prodaju ukradenih predmeta putem interneta, zaradivši oko 15.000 evra.

Glavni kupac ukradenih predmeta, Gislen M, osuđen je na godinu dana uslovne kazne.

On je, prema navodima suda, od optuženih kupio oko 80 predmeta, uglavnom u direktnim susretima, često plaćajući gotovinom ili razmenom.

Afera je otkrivena 2025. godine, kada je francuska nacionalna manufaktura u Sevru uočila prodaju tanjira iz Jelisejske palate na aukcijskim sajtovima, nakon čega je uprava predsedničke rezidencije prijavila nestanak vrednih predmeta, uključujući i dela poznatih umetnika.

Ukupna šteta procenjena je na oko 377.370 evra, dok je odbrana taj iznos osporila.

Tokom suđenja, optuženi je priznao da je ukrao oko 100 predmeta, navodeći da ih je u početku uzimao zbog njihove lepote, a kasnije i radi preprodaje kako bi vratio dugove, pozivajući se na tešku finansijsku situaciju.