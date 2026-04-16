Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je ranije najavio američki predsednik Donald Tramp, stupio je na snagu.

Libanski predsednik Džozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir. Hezbolah, koji podržava Iran i koji kaže da će se pridržavati sporazuma - uz uslove - nastavio je da razmenjuje udare sa izraelskim snagama uoči prekida vatre, preneo je BBC.

IDF je, piše Tajms of Izrael, saopštio da je i dalje "u stanju visoke pripravnosti". U proteklom danu IDF je pogodio više od 380 meta Hezbolaha. Među metama su bili operativci Hezbolaha, komandni centri i nekoliko raketnih bacača koji se koriste u napadima na Izrael.