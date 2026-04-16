Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je NATO „stvorio sopstveni problem“ time što nije pružio podršku Sjedinjenim Državama kada im je to bilo potrebno. Takođe je najavio da očekuje da izraelski i libanski lideri stignu u Vašington u roku od nekoliko dana na sastanak koji je opisao kao istorijski, izveštava Gardijan .

Tramp: NATO nas nije podržao

Odgovarajući na pitanja novinara u Beloj kući, Tramp je rekao: „Trošimo trilione i trilione dolara na NATO, a kada sam ih zamolio da se uključe u mnogo manju situaciju... nisu stali uz nas... niko od njih. Mi smo stali uz Ukrajinu... kada su godinama imali probleme, stali smo uz njih... Ne verujem da bi stali uz nas u velikom problemu, i zato mislim da su sami stvorili svoj problem.“

Najava sastanka između Izraela i Libana

Tramp je rekao da očekuje da će lideri Izraela i Libana stići za „četiri ili pet dana“. Rekao je da je razgovarao sa oba lidera nakon što je objavljeno primirje i da radi na dugoročnijem sporazumu.

„Veoma je uzbudljivo. Mislim da ćemo postići sporazum gde ćemo imati sastanak, prvi put za 44 godine, i Liban će se sastati sa Izraelom. Verovatno će se to desiti u Beloj kući u narednih nedelju ili dve“, rekao je Tramp.