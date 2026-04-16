Povećava se broj ukrajinskih napada iz Finske i baltičkih zemalja, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

- Nedavno je došlo do povećanja broja napada ukrajinskim dronovima na Rusiju preko Finske i baltičkih država. Kao rezultat, pate civili, a značajna šteta je naneta civilnoj infrastrukturi - navodi se u saopštenju sekretara.

Prema rečima Šojgua, postoje dva slučaja zbog kojih se ovo događa:

- Ili su zapadni sistemi protivvazdušne odbrane izuzetno neefikasni, kao što se već dešavalo tokom sukoba na Bliskom istoku, ili ove države namerno ustupaju svoj vazdušni prostor, čime otvoreno učestvuju u agresiji protiv Rusije - poručio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije.

U ovom drugom slučaju, objasnio je Šojgu, član 51 Povelje UN, koji predviđa pravo država na samoodbranu u slučaju oružanog napada, stupa na snagu prema međunarodnom pravu.