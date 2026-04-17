Britanska vlada priprema plan za nepredviđene situacije kako bi se rešila nestašica hrane i pića u zemlji ukoliko se sukob na Bliskom istoku produži, izveštava list „Tajms“, pozivajući se na vladin dokument.

„Ujedinjeno Kraljevstvo bi se ovog leta moglo suočiti sa nestašicom piletine, svinjetine i druge robe u supermarketima… Visoki zvaničnici… iznosili su scenarije o tome kako bi sukob mogao uticati na britansku industriju“, navodi se u članku.

Veruje se da zatvaranje Ormuskog moreuza dovodi do nestašice ugljen-dioksida, koji je „kritičan za prehrambenu industriju“ u Britaniji, napominju novine.

Kako se navodi, poljoprivreda i ugostiteljstvo „biće prvi i najteže pogođeni“, s obzirom na to da se ugljen-dioksid koristi za produženje roka trajanja salata, pakovanog mesa i peciva. Pivare u zemlji takođe rizikuju poremećaje u radu.

„Ne očekuje se kritična nestašica hrane, ali prodavnice bi mogle imati smanjen izbor. Zvaničnici su izrazili zabrinutost da će uticaj biti primetan javnosti i da bi mogao da potkopa tvrdnje vlade o stabilnom snabdevanju“, naglašava se u izveštaju.