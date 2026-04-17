Drama britanske turistkinje Eni Martin (32) u Vijetnamu postala je viralna – njen video pogledalo je više od šest miliona ljudi nakon što je autobus krenuo bez nje dok je bila u toaletu.

Britanska turistkinja Eni Martin putovala je noćnim autobusom kroz Vijetnam, kada se njeno putovanje pretvorilo u pravu noćnu moru. Nakon sedam sati vožnje, autobus je stao na kratku pauzu na benzinskoj pumpi, a ona je iskoristila priliku da ode do toaleta.

Međutim, po povratku je usledio šok – autobus je već otišao, zajedno sa njenim prtljagom, dokumentima i svim stvarima.

„Znala sam da nemam mnogo vremena, pa sam trčala nazad ka autobusu, ali već je bilo kasno. Počela sam da paničim i da tražim pomoć“, ispričala je Eni za medije.

Ostala bez pasoša i stvari na drugom kraju sveta

U tom trenutku, turistkinja je shvatila da se nalazi čak 9.600 kilometara od kuće, bez pasoša, novca i odeće. Svoju situaciju podelila je na društvenim mrežama, a snimak je brzo postao viralan – sakupio je više od 6,2 miliona pregleda i preko 155.000 lajkova.

Spas u poslednjem trenutku

Pomoć je stigla kada su se na stanici pojavili muškarac i njegova ćerka, koji su joj rekli da će drugi autobus uskoro doći.

Nakon oko pola sata čekanja, Eni je uspela da uđe u sledeći autobus. Vozač joj je objasnio da će je odvesti do Da Nanga, gde je njen prtljag, što je značilo dodatni obilazak.

Ipak, sreća joj se osmehnula – ubrzo su sustigli njen prvobitni autobus parkiran pored puta. Uspela je da preuzme sve stvari i nastavi putovanje bez daljih problema.

Putnici u strahu: „Ovo nam je najgora noćna mora“

U komentarima ispod viralnog videa javili su se brojni korisnici koji su podelili slična iskustva, ali i oni koji kažu da im je upravo ovakav scenario najveći strah tokom putovanja – zbog čega nikada ne napuštaju autobus bez opreza.