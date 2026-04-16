Izraelski opozicioni lider Jair Lapid oštro je kritikovao nedavno proglašeno primirje između Libana i Izraela, rekavši da su „sva obećanja ove vlade u suprotnosti sa stvarnošću“.



Njegovoj osudi pridružili su se i drugi opozicioni lideri, koji smatraju primirje izdajom i strateškom greškom, javlja „Džeruzalem post“.

Oštre kritike opozicije

Lapid je naglasio da rat sa Libanom može da se završi samo potpunim i trajnim uklanjanjem pretnje po izraelska naselja duž severne granice.

„Ova vlada to neće ponoviti; uradićemo to u sledećoj vladi“, zaključio je.

Predsednik stranke Jisrael Bejtenu, Avigdor Liberman, takođe je osudio primirje, nazvavši ga „izdajom“.

„Vlada nije ništa naučila od 7. oktobra. Hezbolahu se ponovo daje vreme da se oporavi i ojača. Rat ne sme da se završi bez jasne pobede i eliminacije Hezbolaha. U suprotnom, sledeći sukob je samo pitanje vremena, po mnogo višoj ceni i pod mnogo gorim uslovima“, rekao je Liberman, misleći i na „sledeću vladu“.

Bivši načelnik Generalštaba IDF-a Gadi Ajzenkot, sada šef stranke Jašar!, ukazao je na obrazac u kojem je Izrael bio primoran na prekide vatre, navodeći Gazu i Iran kao prethodne primere. „Mislim da je ovo loš znak, a proizilazi iz činjenice da Netanjahu, kao premijer, ne zna kako da pretvori vojna dostignuća u politička, pa nam se prekid vatre nameće po treći put“, objasnio je.

Reakcije iz Libana

Hezbolah je, u svom prvom komentaru o primirju, rekao da nijedno primirje ne bi trebalo da dozvoli Izraelu slobodu kretanja unutar Libana.

Dodali su da prisustvo izraelskih trupa na libanskoj teritoriji daje Libanu i njegovom narodu „pravo na otpor“.

Saveznik Hezbolaha i predsednik libanskog parlamenta Nabih Beri pozvao je Libance da „odlože povratak u svoje gradove i sela dok se situacija ne razjasni, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre“.

Fon der Lajen pozdravlja prekid vatre

Na međunarodnom nivou, objava o prekidu vatre koju je objavio američki predsednik Donald Tramp dobila je širu podršku. „Pozdravljam najavljeno desetodnevno primirje između Izraela i Libana, koje je dogovorio predsednik Tramp“, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„Ovo je olakšanje, jer je ovaj sukob već odneo previše života“, rekla je ona. „Ono što nam sada treba nije samo privremeni prekid vatre, već put ka trajnom miru. Evropa će nastaviti da poziva na puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Nastavićemo da podržavamo libanski narod značajnom humanitarnom pomoći“.