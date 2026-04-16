Lisabon se smatra najšarenijim gradom na svetu, prema novoj studiji koju su sproveli irski stručnjaci za putno osiguranje JustCover. Analiza je zasnovana na slikama 78 destinacija poznatih po svojim živim bojama, a Porto je zauzeo treće mesto na rang listi.

Portugalska prestonica je poznata po svojim pastelnim tonovima zgrada i šarenim pločicama koje pokrivaju istorijske četvrti poput Alfame, kao i po žutim tramvajima koji saobraćaju duž njenih uskih ulica.

Više od 2,6 miliona boja je otkriveno na analiziranim fotografijama portugalske prestonice.

Kuala Lumpur, u Maleziji, zauzima drugo mesto, sa upečatljivim kontrastom boja između modernih nebodera i tradicionalnih zgrada, uključujući ukrašene hramove i svetinje. Stepenice u duginim bojama u pećinama Batu često se povezuju sa destinacijom i, iako se ne nalaze u samom gradu, udaljene su samo kratkom vožnjom.

Grad Porto je na trećem mestu, pojačavajući prisustvo Portugala na tabeli. Kao i u Lisabonu, krovovi od terakote i kultne šarene kuće duž reke Douro pomažu u osiguravanju njegove prepoznatljivosti. Kaldrmisane ulice i istorijski vinski podrumi takođe pružaju posetiocima autentičan uvid u portugalski život i boje grada.

Na četvrtom mestu je lučki grad Kartahena, u Kolumbiji, poznat po svojim živopisnim bojama. Jedna od njegovih znamenitosti je žuta Sat-kula na glavnom ulazu u Stari grad. Duž ulica, zgrade u duginim nijansama i balkoni prepuni cveća dodaju još više boja gradu.

Rio de Žaneiro, u Brazilu, zauzima peto mesto među najšarenijim gradovima, sa više od 2,3 miliona jedinstvenih boja identifikovanih na slikama njegovih pejzaža i zgrada.

Selaronske stepenice, prekrivene žutim, plavim i zelenim pločicama, jedna su od najznačajnijih znamenitosti grada, koje svake godine privlače milione turista, piše Euronews.