Američki konzervativni novinar Taker Karlson izneo je niz oštrih kritika na račun predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, tvrdeći da njegovi javni nastupi i poruke ukazuju na, kako je naveo, potpuno nekoherentno i uvredljivo poigravanje religijom.

U svojoj emisiji Karlson je ocenio da Tramp nije religiozan u klasičnom smislu, podsećajući na njegove nastupe tokom predsedničke kampanje 2016. godine, kada je, prema njegovim rečima, pokazivao nepoznavanje osnovnih pitanja iz hrišćanstva.

– On je sekularan čovek, proizvod svog vremena – rekao je Karlson, dodajući da Tramp uglavnom izbegava ozbiljne razgovore o veri i teologiji.

Međutim, Karlson tvrdi da je u poslednjih desetak dana došlo do zaokreta, jer je Tramp nizom izjava i objava ponovo otvorio pitanje svog odnosa prema religiji.

Kako navodi, sve je počelo na Uskrs, kada je Tramp objavio poruku u kojoj je, prema Karlsonovom tumačenju, najavio napade na civilnu infrastrukturu u Iranu, koristeći uvredljiv ton i, kako tvrdi, ismevajući islam.

– U jednoj objavi uspeo je da uvredi i hrišćanstvo i islam – rekao je Karlson.

Nedugo zatim, već naredne nedelje, Tramp je izazvao dodatne reakcije kada je napao papu, poglavara Rimokatoličke crkve, nazvavši ga „lošim“ i dovodeći u pitanje njegovu ulogu.

Posebnu pažnju javnosti izazvale su i njegove objave na društvenim mrežama, uključujući i vizuelni sadržaj u kojem je predstavljen u religijskom kontekstu. Karlson je ukazao na izmenjenu sliku na kojoj je Tramp prikazan u ulozi nalik Isusu, uz simboliku za koju tvrdi da nosi mračne poruke.

Nakon burnih reakcija, sporni sadržaj je uklonjen, ali su nove izjave dodatno pojačale kontroverzu. Tramp je najpre rekao da je objavu samo podelio, navodeći da ne predstavlja Isusa već „doktora koji leči ljude“, da bi kasnije negirao direktnu odgovornost za njeno objavljivanje.

Karlson je zaključio da se ne radi o jasno definisanoj religijskoj poruci, već o, kako je naveo, „ikonografiji bez smisla“ i otvorenom ismevanju hrišćanstva.

– Ovo nije teologija. Ovo je ruganje – poručio je.

Na kraju, Karlson je izneo tvrdnju da se u američkom javnom prostoru oblikuje nova vrsta „građanske religije“, koju je nazvao „izraelizmom“, opisujući je kao politički konstrukt koji, prema njegovim rečima, potiskuje tradicionalne verske vrednosti.