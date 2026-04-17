Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset našao se u centru pažnje nakon što je tokom obraćanja u Pentagonu izgovorio citat za koji je naveo da potiče iz Biblije, iako je zapravo reč o tekstu koji je osmislio reditelj Kventin Tarantino za film „Petparačke priče“. Deo njegovog govora objavio je Telegram kanal „Strana.ua“.

„Put pravednika je sa svih strana okružen bezakonjem sebičnih i tiranijom zlih. Blagosloven je onaj koji, u ime milosrđa i dobre volje, vodi slabe kroz dolinu tame... I doneću vam veliku osvetu i besni gnev“, izgovorio je Hegset, citirajući reči lika Džulsa, kojeg je u filmu tumačio Semjuel Džekson, neposredno pre nego što izvrši egzekuciju nad drugim likom.

Međutim, u originalnom tekstu iz Knjige proroka Jezekilja (25:17), sadržaj je drugačiji i glasi: „I izvršiću nad njima veliku osvetu i kazniću ih u svom gnevnom gnevu; i znaće da sam ja Gospod.“

Tarantinova verzija ovog citata postala je kultna nakon objavljivanja filma 1994. godine, ali nema veze sa autentičnim biblijskim tekstom.

U međuvremenu, dodatni pritisak na Hegseta dolazi iz političkih krugova. Demokratski članovi američkog Kongresa planiraju da 15. aprila pokrenu postupak za njegov opoziv, podnoseći rezoluciju o impičmentu sa ukupno šest tačaka optužnice.

Demokrate optužuju šefa Pentagona da je započeo nezakoniti rat protiv Irana, čime je, kako tvrde, doveo u opasnost američke vojnike. Takođe ga terete za kršenje zakona u vezi sa napadima na civile, neodgovorno rukovanje poverljivim informacijama i ometanje nadzorne uloge Kongresa.

Pored toga, Hegset se suočava sa optužbama za zloupotrebu položaja i politizaciju vojne sile. Prema navodima njegovih kritičara, svojim postupcima narušio je ugled Sjedinjenih Američkih Država i njihovih oružanih snaga.