U Srbiji će u petak, 17. aprila biti pretežno sunčano vreme, uz malu ili umerenu oblačnost i toplo vreme za ovaj period godine., sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne biće uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, tek ponegde praćen grmljavinom u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

U Beogradu će biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost i toplo vreme za ovaj period godine, slab i umeren, severni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu do 23 stepena. Od utorka se očekuje manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.