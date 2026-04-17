Ovan

Posao: Ovaj dan ima jednu dozu rizika, posebno ako budete pregovarali sa novim poslovnim saradnicima. Pazite da se situacija kasnije ne iskomplikuje, budite oprezni.

Ljubav: Ovaj dan mogu obeležiti ljubomorne scene. Partner može da vas suoči sa nekim nedoslednostima u vašem ponašanju i rečima. Da biste sprečili dalje zaoštravanje, najbolje je da budete iskreni i otvoreni.

Zdravlje: Dobro.

Bik

Posao: Danas budite pažljivi ako bude bilo potrebno da javno prezentujete svoje ideje. Postoji mogućnost da vas saradnici pogrešno razumeju.

Ljubav: Očekuje vas zanimljivo putovanje s partnerom. Dolazi do sve većeg zbližavanja i vi ste veoma zadovoljni i osećate se emocionalno ispunjenim.

Zdravlje: Variranje pritiska.

Blizanci

Posao: Danas vam stvari baš neće lako polaziti za rukom. Ako budete imali važan poslovni sastanak, mogući su razmimoilaženje u stavovima i nesuglasice.

Ljubav: Nesporazum s partnerom može da vas zbaci iz takta. Ukoliko ne rešite problem, moguć je isprekidan odnos s partnerom.

Zdravlje: Počnite s rekreacijom što pre.

Rak

Posao: Pazite se nepromišljenih poslovnih poteza danas. Vi imate odličnu intuiciju, ako vam se neki poslovni partner učini sumnjivim, ne razmišljate o daljoj saradnji.

Ljubav: Danas pripremite neki mali znak pažnje svom partneru. To su one male stvari koje tako mnogo znače, a koje i te kako mogu da poboljšaju vaš odnos.

Zdravlje: Glavobolja.

Lav

Posao: Uspešno poslovno putovanje i pregovori doprinee poboljšanju vaše finansijske situacije. Vanredni finansijski dobici.

Ljubav: Skladan odnos s partnerom može biti dominanta ovog perioda. Želite da unesete posebnu dinamiku u vašu vezu, planirate neko egzotično putovanje.

Zdravlje: Više se odmarajte.

Devica

Posao: Budite oprezni danas jer su moguće neke spletke. Imate tajne neprijatelje koji su spremni na sve da pokopaju vašu reputaciju.

Ljubav: Početak nove veze sa osobom koja vam se odavno dopada donosi vam veliko zadovoljstvo.Sledi vam dalje zbližavanje.

Zdravlje: Zubobolja.

Vaga

Posao: Ukoliko vaš posao podrazumeva rad s klijentima, očekuje vas veliki uspeh. Vaša veština komunikcije danas će doći do punog izražaja.

Ljubav: Nezadovoljni ste nedoslednim ponašanjem partnera. Neophodno je da mu skrenete pažnju šta tačno očekujete od njega i kako vi vidite idealnu vezu.

Zdravlje: Vrtoglavica.

Škorpija

Posao: Neočekivani zastoj ili odlaganja u realizaciji važnog posla može obeležiti ovaj dan. Ako se bavite finansijskim poslovima, budite oprezni u rukovanju novcem .

Ljubav: Moguće su nesuglasice u okviru porodice, pa bi najbolje bilo da probegnete diplomatiji. Stvari mogu izmaći kontroli.

Zdravlje: Nervoza.

Strelac

Posao: Potrudite se da što racionalnije trošite novac u ovom periodu, jer su mogući zastoji i kašnjenja nekih uplata. Može se desiti da vam nedostaje fond za dalja ulaganja.

Ljubav: Vaši pokušaji da napravite prvi korak ka osobi koja vam se dopada mogu ispasti nespretni, tako da možete postići čak suprotan efekat. Sačekajte bolji trenutak za zbližavanje.

Zdravlje: Mogući prelomi.

Jarac

Posao: Danas se možete suočiti sa posebnim preprekama i zastojem na poslu. Vaš plan radnih aktivnosti moraće da bude prilagođen novonastalim okolnostima.

Ljubav: Nedefinisana situacija s partnerom može obeležiti ovaj dan. Možete očekivati kritiku od strane partnera da ga previše zapostavljate.

Zdravlje: Obratite pažnju na saobraćaj.

Vodolija

Posao: Poteškoće u pregovorima i vrlo naporni poslovni partneri mogu danas da vam uzrokuju dosta stresa. Oprez u razgovorima sa nadređenima.

Ljubav: Preokupirani ste poslom i obavezama i nemate dovoljno vremena za partnera i porodicu. To može rezultirati nesuglasicama i nezadovoljstvom.

Zdravlje: Problemi sa grlom.

Ribe

Posao: Neki pravni problemi mogu obeležiti ovaj period. Postoje iznenadne prepreke i blokade, tako da ćete morati da improvizujete. Uprkos tome, imaćete finansijske dobitke s neočekivane strane.

Ljubav: Pojavilo se nepoverenje između vas i partnera. Potrebno je da otvoreno porazgovarate da biste otklonili svaku sumnju.

Zdravlje: Aritmija.