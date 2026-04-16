"Prekidi u isporukama poslednjih nedelja će takođe stići do Evrope sa vremenskim zakašnjenjem", rekao je Hatmansdorfer novinarima u Nju Delhiju, prenosi portal "Oe24".

On je kazao da će Evropi nedostajati pet odsto dizela i 15 odsto kerozina zbog smanjenih isporuka.

Ovo će imati "uticaj na cenu", naglasio je Hatmansdorfer.

Takođe je napomenuo da se 90 odsto kerozina koje se potroši na aerodromu Švehat proizvodi u obližnjoj rafineriji.

"Glavni problem nastaje kada se avion preusmeri na drugu destinaciju", dodao je ministar koji je u delegaciji kancelara Kristijana Štokera u zvaničnoj poseti Indiji.

Hartmansdorfer ističe da se Austrija sprema za najgori mogući scenario.

"Bezbednost snabdevanja gorivom je glavni prioritet", podvukao je on dodajući da do sada nije korišćeno gorivo iz državnih rezervni.

Hatmansdorfer i Štoker se sada fokusiraju na podizanje svesti i promenu ponašanja potrošača.

"Svi bi trebalo da razmotre gde mogu da uštede energiju", rekao je Hatmansdorfer.

Ukoliko dođe do nestašice, najavljuje da će se razgovarati o daljim merama.

Obavezna rezerva za vanredne situacije može se distribuirati samo austrijskim kupcima, naglasio je kada je upitan da li je moguće i ograničavanje prodaje goriva na vozila sa stranim registarskim tablicama.

Ali Štoker je izrazio skepticizam u vezi sa ovim, tvrdeći da se veliki deo onoga što se transportuje kroz Austriju takođe vraća u zemlju – a sa njim i potencijalno više cene.

"To su recepti koji nikada ne funkcionišu", rekao je, govoreći protiv diskriminacije prema turistima koji koriste gorivo.