Tajni prolaz i garaža Aca Đukanovića

Aco Đukanović je u garaži napravio stambeni prostor u kojem su se nalazila metalna vrata sa katancem, na zidu koji je bio veza između tog privatnog objekta i Prve banke. Više nego i logično je da su to vrata od tajnog prolaza do banke, kazala je u emisiji „Kontroverza“ na RTV Podgorica, Ana Pešukić, pedagoškinja i bivša edukatorka dece Aca Đukanovića, brata dugogodišnjeg predsednika Crne Gore i DPS-a Mila Đukanovića.

Reakcije na tvrdnje i sporni prolaz

Govoreći o spekulacijama da je postojao tajni prolaz koji je iz trezora Prve banke vodio do privatnih prostorija njenog vlasnika i najvećeg akcionara Aca Đukanovića, Pešukić navodi da su Đukanović i Martinović pokušali da građanima predstave da je prolaz morao ići do četvrtog sprata, a ne iz prostorija u garaži.

„Đukanovići su 35 godina naučili da funkcionišu ispod radara i sada ako ih krivo pogledate podnose tužbu. U njihovom slučaju je bolje da ćute. Ipak, imamo 500.000 Crnogoraca koji se nisu obogatili i koje su Đukanovići svih ovih godina držali na ivici egzistencije. Mogu sada životom da garantujem da gospodin Martinović nikad nije kročio u garažu. On je govorio o prepričavanju priče koju je čuo od svog klijenta, jer je naučna fantastika da sa četvrtoga sprata postoji prolaz do trezora, kao što su oni pokušali da predstave“, kazala je Pešukić.

Oružje, pretresi i postupak protiv Đukanovića

Ističe da je Đukanović od dijela garaže, o čemu je i ranije pričala, napravio stambeni prostor.

„Kad uđete u taj prostor imate zid koji je zajednički od banke i garaže. Dešavalo se da sjedim i da čujem iza tog zida štampač, mašinu koja broji novac ili ljude koji su u banci. U jednom trenutku sam ukapirala da se ta vrata nalaze na zidu. To su metalna vrata koja sa spoljne strane imaju katanac. Potpuno sam bila i zaboravila na to, dok nisam čula u javnom prostoru. Tada sam se i setila da sa spoljne strane ima katanac. Više i nego logično je da su to ta vrata“, istakla je Pešukić.

Ona je demantovala advokata Martinovića, navodeći da postoji tajni prolaz.

Pešukić navodi i da je razočarana reakcijom Centralne banke Crne Gore, koja je i u odgovoru RTV Podgorica navela da je njihova inspekcija utvrdila da nema „funkcionalnog prolaza“, iako nije jasno šta to konkretno znači. Zastrašujuće je, kako kaže, kada čujete da neko može da prođe iz privatnog prostora u trezor banke, koji se otvara po posebnim procedurama.

Pitanja za institucije i Centralnu banku Crne Gore

„Najvažnije pitanje je ko mu je dozvolio ovakvo ponašanje. Krovna institucija kaže da nisu našli funkcionalan prolaz, ali se postavlja logično pitanje da li taj izveštaj treba da prati foto dokumentacija i ko su lica koja su poslata u proveru, odnosno vanredni nadzor. Zašto guvernerka Radović nije zatražila asistenciju policije? Kako da verujemo tom izveštaju“, navela je Pešukić.

Pozvala je guvernerku da dostavi konkretne dokaze da nije postojao funkcionalan prolaz iz privatnog poseda do trezora banke.

Pešukić navodi da je i ranije iznosila javne podatke i lako proverljive, te da je postojala mogućnost da je nadležne institucije kontaktiraju kako bi materijalnim dokazima potkrepila svoje tvrdnje.

„To se nije desilo. Đukanović je uhapšen, ali je u meritumu naredbe o istrazi bilo nešto sasvim drugo. Nisam pominjala detalje niti oružje, već samo neke radnje koje je Đukanović preduzimao, a kojima sam ja svedočila i koje su u tom momentu mogle da budu odlučujuće da se on procesuira“, kazala je Pešukić.

Uloga advokata i javni nastup

Govoreći o postupku protiv Aca Đukanovića, Pešukić navodi da je njegov advokat Martinović tog dana više izgledao kao PR DPS-a nego njegov advokat, kao i da je simptomatično da Đukanović angažuje advokata iz Srbije.

„Informacije koje je Martinović iznio tog dana bile su suvišne i da nije govorio o interesu javnosti. Moja očekivanja su bila veća, jer sve se svelo na minimilizaciju i karikiranje. Prilikom pretresa kuće Đukanovića pronađeni su incidentni predmeti, koji mogu da budu predmet koji ulazi u biće krivičnog dela. S obzirom da je pronađena veća količina oružja i municije, a to je krivično delo koje zakonodavac prepoznaje, i ne razumijem potrebu da to neko stavi u rang predstave i smatra da je to predstava za javnost“, istakla je Pešukić.

Kontroverze i dugogodišnje afere

Ona podsjeća da je Đukanović tokom 35 godina imao epitet kontroverzne osobe i za čije ime su vezivane razne afere.

„Ukoliko je Đukanović nevin i to oružje nije njegovo, kako je moguće da se nalazi u njegovoj kući, a da on to ne zna“, pita Pešukić.

Simptomatično je, kako kaže, i da municija koja je pronađena u paketu ne korespondira sa pronađenim oružjem.

„Onda se pojavila izjava da je tamo živio stariji Đukanović, počasni predsjednik DPS-a, koji je štićen tim oružjem. To je jedno poniženje za sve ljude koji rješavaju stvari na bazi zdrave logike. Štićena ličnost se ne čuva dugim cijevima, već obavještajnim podacima. Takođe, ANB nije ni u posjedu te municije niti je ikad koristio tu municiju i duge cijevi, pa je smiješno govoriti da je zaboravio cijeli paket“, istakla je Pešukić.

Na pitanje voditelja šta će biti ako je pozove tužilac nakon emisije i izjave da je prepoznala rukopis na stikeru u kojem je označen datum (oktobar 2015. godine), Pešukić je navela da nema problema sa istinom i da „ništa nije slučajno“.