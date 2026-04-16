Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amrara i ambasadora koji svoje zemlje predstavljaju na nerezidencijalnoj osnovi - ambasadora Sultanata Oman Hamuda al Tuaje, ambasadora Republike Čile Huana Manuela Pina Vaskesa, ambasadora Republike Mali Jakube Diakitea, ambasadora Republike Gambije Pa Muse Džoberte i ambasadora Republike Ruande Džozefa Nzabamvite.

Vučić primio akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amrara

"Izrazio sam uverenje da će svojim angažovanjem doprineti novom zamajcu u unapređenju saradnje između naših zemalja, koje su tradicionalno povezane prijateljskim odnosima zasnovanim na međusobnom poštovanju i razumevanju", naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik je zahvalio Maroku na principijelnom stavu u vezi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, ističući značaj takve podrške u međunarodnim okvirima.

"Potvrdio sam našu spremnost da dodatno intenziviramo politički dijalog i unapredimo ekonomsku saradnju, posebno u oblastima trgovine, poljoprivrede, turizma i investicija", dodao je Vučić.

Izrazio je uverenje da postoji značajan prostor za povećanje i diverzifikaciju trgovinske razmene i pozvao na ubrzanje procedura koje će omogućiti stupanje na snagu važnih bilateralnih sporazuma.

"Izuzetno nam je drago što je ova prijateljska zemlja prihvatila poziv da učestvuje na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 Beograd i uveren sam da će ovaj događaj dodatno osnažiti naše odnose", naveo je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić primio akreditivna pisma ambasadora na nerezidencijalnoj osnovi

"Primio sam akreditivna pisma ambasadora koji svoje zemlje predstavljaju na nerezidencijalnoj osnovi sa kojima sam razgovarao o bilateralnoj saradnji, spoljnopolitičkim prioritetima naše zemlje, situaciji u regionu, kao i o međunarodnim odnosima", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je ambasadorima poželeo uspešan diplomatski mandat i izrazio uverenje da će politički dijalog i ekonomska saradnja sa Srbijom nastaviti da se razvija na obostranu korist.