Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da nijedna sila na svetu ne može da prisili iranski narod na pokornost.

"Iran ne želi rat i nestabilnost, već je uvek isticao važnost dijaloga i konstruktivne interakcije sa svim zemljama sveta. Međutim, svaki pokušaj nametanja bilo kakve volje zemlji ili njene prisile na predaju osuđen je na propast i iranska nacija nikada neće popustiti pred takvim pristupom", naglasio je iranski predsednik tokom posete raznim odeljenjima Službe za vanredne situacije Teherana, prenosi TV Press.

On je ukazao na, kako je naveo, "trenutne dvostruke standarde u međunarodnoj politici", naglašavajući da je svaka vojna ofanziva protiv suverenih zemalja potpuno kršenje svih prihvaćenih međunarodnih principa.

"Šta je opravdalo vojnu agresiju na našu zemlju? Kakvo opravdanje postoji u okviru međunarodnog prava i humanitarnih principa za ciljanje civila, elite, dece i uništavanje vitalnih centara kao što su škole i bolnice?", upitao je Pezeškijan.

On je pohvalio "neuporedivo i primerno jedinstvo" Iranaca tokom 40-dnevnog rata koji je "osujetio ciljeve neprijatelja".