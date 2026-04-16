Ova nesvakidašnja scena dogodila se u kineskom regionu Liaoning, a snimci sa sahrane brzo su postali viralni na društvenoj mreži Weibo.

Zakopan Mercedes S450L sa registarskim tablicama „8888“

Na snimku se vidi kako bager spušta crni Mercedes-Benz S450L u jamu pored groba, nakon čega je vozilo zatrpano zemljom.

Automobil je bio ukrašen crvenim trakama, dok je posebnu pažnju privukla registarska tablica sa brojem „8888“, koji u kineskoj kulturi simbolizuje bogatstvo, sreću i prosperitet.

Prema dostupnim podacima, ovaj model luksuznog automobila u Kini košta najmanje 1,1 milion juana, odnosno oko 160.000 evra. Sam broj na tablici dodatno povećava vrednost, jer se veruje da kombinacije sa brojem 8 donose finansijsku sreću.

Zašto je broj 8 važan u kineskoj kulturi?

U Kini, broj 8 ima posebno značenje i smatra se jednim od najsrećnijih brojeva. Upravo zbog toga registarske tablice poput „8888“ mogu dostići vrednost od najmanje 100.000 juana (oko 15.000 evra).

Ovakvi simboli često se koriste u važnim životnim događajima, uključujući i sahrane, kako bi se pokojniku „obezbedila sreća“ u zagrobnom životu.

Luksuzna sahrana: Gosti služeni jastozima pod šatorom

Pored neobičnog čina zakopavanja automobila, pažnju je privukla i organizacija same sahrane.

Porodica pokojnika pripremila je bogatu trpezu za goste, uključujući luksuzna jela poput jastoga, koja su služena pod velikim šatorom.

Ovakav način organizacije sahrane ukazuje na visok društveni status porodice, ali i na običaje u pojedinim delovima Kine gde se važni događaji obeležavaju uz raskoš i simboliku.

Ova neobična sahrana u Kini još jednom je pokazala koliko se običaji i tradicije razlikuju širom sveta. Zakopavanje luksuznog automobila i organizovanje raskošnog obroka za goste predstavljaju spoj modernog bogatstva i duboko ukorenjenih kulturnih verovanja.