Evropski indeksi su danas u blagom porastu nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da je rat na Bliskom istoku "vrlo blizu završetka", što je podstaklo optimizam tržišta da bi mirovni pregovori mogli da se nastave, dok je nafta Brent istovremeno poskupela na više od 95 dolara po barelu.

Visoki američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za CNBC da Sjedinejne Američke Države "nisu formalno pristale na produženje primirja", ali da Vašington i Teheran rade na tome kako bi se postigao dogovor.

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je u 9.45 sati porasla za 0,7 odsto na 91,880 dolara za barel, a nafte Brent za 0,59 odsto na 95,485 dolara.

U Evropi, investitori će se fokusirati na mesečne podatke o BDP-u Velike Britanije za februar, zajedno sa konačnim podacima o inflaciji za evrozonu i Italiju za mart.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 41,5 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,04 odsto na 24.105,52 poena, francuski CAC 40 za 0,22 odsto na 8.291,82 poena, britanski FTSE 100 za 0,23 odsto na 10.584,23 poena, a moskovski MOEX za 0,54 odsto na 2.754,91 poen.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17973 dolara. Cena zlata je porasla na 4.825,63 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9933 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,15 odsto na 48.463,72 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,8 odsto na 7.022,95 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,59 odsto na 24.016,02 poena.

