Predsednik novog saziva Skupštine Slovenije Zoran Stevanović izjavio je danas da nije odustao od namere da poseti Moskvu, uprkos kritikama zbog te posete i plana njegove stranke Resni.ca da održi referendum o izlasku Slovenije iz NATO, SZO i EU.

"Apsolutno ću otići u Moskvu. Kada će se poseta održati zavisiće u velikoj meri od ministarstva spoljnih poslova i protokola", dodao je izražavajući uverenje da će poseta biti koordinisana sa Ministarstvom spoljnih poslova", rekao je za portal 24UR.

Stevanović još nije dobio poziv iz Moskve, ali da prijateljstva širom sveta moraju da se grade i da se zastupaju interesi Slovenije, što može da se učini samo kroz saradnju, bilo sa Amerikancima, Francuzima, Kinezima ili Rusima.

