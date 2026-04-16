Region je potresla vest da je preminuo Nihad Jusufhodžić, jedan od osnivača kultnog ex Yu benda Divlje jagode. Muzičar je preminuo juče u Bihaću, a iza sebe je ostavio veliki trag na domaćoj rok sceni.



Jusufhodžić je poslednjih meseci bio na lečenju u Kantonalnoj bolnici u Bihaću. Građani su ranije organizovali i akcije dobrovoljnog davanja krvi kako bi mu pružili podršku u teškoj borbi.



Vest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije među muzičarima, prijateljima i poštovaocima benda, a emotivne poruke oproštaja počele su da se nižu na društvenim mrežama, navodi Klix.ba.

Među prvima se oglasio Ante Janković, koji je sa Nihadem delio prve dane benda i brojne uspomene.



- Danas me zatekla vest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovek sa kojim sam delio ne samo binu nego i deo života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smejali se i prolazili kroz sve ono što muzika i pravo prijateljstvo mogu doneti. Te uspomene zauvek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju - napisao je Janković na Fejsbuku.

Početak velike karijere

Nihad Jusufhodžić se na sarajevskoj muzičkoj sceni pojavio još 1972. godine kao bas gitarista rok grupe Zenit.

Dve godine kasnije sa tim sastavom nastupio je na BOOM festivalu 1974 u Ljubljani, gde je izveo pesmu „Stara je kuća prazna“.

Nakon rada sa grupom Zenit, zajedno sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osnovao je hard rok sastav Divlje jagode, koji će kasnije postati jedan od najvažnijih bendova bivše Jugoslavije.

Sa bendom je svirao na prve četiri singl ploče, kao i na debitantskom albumu iz 1978. godine.

BONUS VIDEO: