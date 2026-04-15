Utvrđen je identitet učenika koji je izveo oružani napad u srednjoj školi u turskom gradu Kahramanmarašu. Reč je o Isi Arasu Mersinliju, učeniku osmog razreda te škole. Njegov otac, Ugur Mersinli, koji je bivši policajac, priveden je nakon incidenta.

Prema dostupnim informacijama, napadač je tokom događaja izgubio život, a još uvek se utvrđuje da li je u pitanju samoubistvo ili je stradao u haotičnim okolnostima tokom napada.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer izjavio je da su u pucnjavi ubijene četiri osobe – jedan nastavnik i tri učenika – dok je još 20 osoba povređeno.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se tvrdi da prikazuje napadača, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene. Razlozi napada još nisu poznati.

Kako je naveo guverner, učenik osmog razreda uneo je oružje u školu sakriveno u rancu. Nakon toga je ušao u dve učionice i počeo nasumično da puca na učenike i nastavnike koji su se tamo nalazili.

U napadu su stradale četiri osobe, dok je 20 povređeno. Od povređenih, četvoro je u teškom stanju i podvrgnuto operacijama.

Guverner je takođe potvrdio da je napadač preminuo.

– I on je izgubio život. Pucao je u sebe tokom incidenta. Još uvek nije jasno da li je reč o samoubistvu ili je došlo do samoranjavanja u haosu koji je nastao – rekao je Unluer.

On je dodao da je napadač učenik njihove škole, kao i da mu je otac bivši policajac. Postoji sumnja da je oružje kojim je izvršen napad uzeto iz porodičnog poseda.

– Došao je sa pet pištolja i sedam okvira i ušao u dve učionice – rekao je guverner, dodajući da je kod napadača pronađena veća količina oružja i municije.

Glavni javni tužilac Kahramanmaraša, Ramazan Murat Tirjaki, potvrdio je da je pokrenuta opsežna istraga u koju je uključeno više tužilaca. Forenzičke ekipe nalaze se na terenu i prikupljaju dokaze, dok se slučaj ispituje iz svih uglova.

Prema njegovim rečima, trenutno je potvrđeno 20 povređenih, dok se istraga i dalje nastavlja.

Ovaj napad dogodio se samo dan nakon još jednog incidenta u Turskoj, kada je bivši učenik star 19 godina upao u školu u okrugu Siverek i ranio 16 osoba, nakon čega je izvršio samoubistvo tokom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su u Turskoj retke, zbog čega su ova dva uzastopna incidenta izazvala dodatnu zabrinutost javnosti.