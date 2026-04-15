Policijski službenici Policijske uprave Trebinje, pronašli su i oduzeli više od četiri kilograma raznih opojnih droga prilikom pretresa automobila kojim je upravljao N.S. u mjestu Aleksina Međa, nadomak Trebinja.

Kako je saopšteno iz PU Trebinje, slučaj se dogodio 14. aprila, a prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog vozila audi A6.

"Tom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli 2,890 kg zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na marihuanu, 1,736 kg bijele praškaste materije koja asocira na amfetamin (spid) i 17,9 g bijele praškaste materije koja asocira na kokain, kao i druge predmete koji će se koristiti u dokazivanju krivičnog djela", naveli su iz PU Trebinje.

O ovom događaju, obaviješten je tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

"OJT je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. Krivičnog zakonika Republike Srpske", dodali su iz PU Trebinje.



BONUS VIDEO:





