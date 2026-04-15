U kritičnom stanju zbog moždanog udara nalazi se Jorgos Milonakis, visoki funkcioner u kabinetu premijera Grčke, piše Pronjuz.

On se onesvestio u sredu ujutru (15. aprila) i prevezen je u bolnicu u Atini, prenosi grčki medij.

Kao se navodi Milonakis ima moždano krvarenje.

Pedesettrogodišnj Milonakis onesvestio se tokom jutarnjeg sastanka, takozvane „jutarnje kafe“, na kojoj je bio prisutan i premijer, nakon čega je prevezen u Evangelismos gde su obavljeni pregledi.

U bolnicu Evangelismos stigao je nešto pre 11:25 i premijer Grčke Kirijakos Micotakis kako bi bio obavešten o zdravstvenom stanju Milonakisa.

