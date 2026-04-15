U javnom prostoru sve su izraženiji zahtevi blokadera da se Srbija izloži međunarodnim pritiscima, pa čak i merama koje bi direktno pogodile građane. Takve poruke iznete su i u emisiji koju vode blokaderi Marko Vidojković i Nenad Kulačin, a u kojoj je gostovala Ana Mirković.

Tokom razgovora, Vidojković je otvoreno pozvao na uvođenje različitih oblika pritisaka na Srbiju, uključujući i mere koje bi imale šire posledice po društvo.

Naime, obraćajući se Kulačinu, naveo je da Evropska unija treba i da „zavrne slavinu“ finansijske podrške, ali tu se nije zaustavio, pa pomenuo i uvođenje viza kao i sankcija.

„Neka ukinu i pare, neka uvedu sankcije, vize, šta god da treba“, rekao je Vidojković, ocenjujući da je takav scenario, kako tvrdi, „neminovan“ i da predstavlja „kraj“ aktuelne političke faze.

Ovakvi stavovi izazivaju posebnu pažnju imajući u vidu da se predložene mere, poput uvođenja viza ili finansijskih ograničenja direktno bi pogodile građane Srbije kroz otežano kretanje, rad i saradnju sa evropskim državama. Tim izjavama još jednom je potvrđeno da blokaderima nisu bitni građani, već isključivo dolazak na vlast.

Dokle idu blokaderi govori i istup Ane Mirković u istoj emsiji koja je na sve moguće načine pokušavala da oblati predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da bi u jednom trenutku prešla svaku normu pristojnog ponašanja vređajući porodicu predsednika Srbije.

