VOZAČI, OVO MORATE ZNATI: Grčka uvela nova pravila za prvu pomoć – kazne i problemi ako vam ovo fali u kolima!

Kada je reč o bezbednosti u saobraćaju, mnogi vozači se fokusiraju na tehničku ispravnost vozila, gume i obaveznu zimsku opremu.

Međutim, jedan, često zanemaren, ali vitalan deo opreme jeste prva pomoć. Njena svrha je da pruži osnovnu prvu pomoć u kritičnim trenucima, pre dolaska stručne medicinske ekipe.

Dok se u Grčkoj od 18. juna uvode drastične novine i proširenja u sadržaju, u Srbiji propisi već godinama miruju. Postavlja se pitanje: da li je naša obavezna prva pomoć zaista dovoljna i koliko zaostajemo za modernim standardima?

U Srbiji, poslednje značajne izmene u vezi sa sadržajem auto-apoteke stupile su na snagu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima vozila u saobraćaju na putevima, čime je od 19. avgusta 2011. godine obavezna postala tzv. auto-apoteka tip B. Od tada, sadržaj nije bitno menjan.

Propisana auto-apoteka tip B mora da sadrži:

- Prvi zavoj (sterilni): 10 cm x 5 m, sa jednim jastučetom (min. 12 x 10 cm) – 2 komada

- Sterilna gaza: po 1/2 m (80 x 50 cm) – 2 komada

- Sterilna gaza: po 1 m (80 x 100 cm) – 2 komada

- Sterilna kompresa od gaze: 10 x 10 cm – 5 komada

- Adhezivni flaster na platnu: 2,5 cm x 5 m – 1 komad

- Flaster traka (raznih dimenzija): 12 komada – 1 komad

- Trouglasta marama: veličine 100 x 100 x 140 cm – 2 komada

- Sigurnosna igla: – 5 komada

- Makaze: sa zaobljenim vrhom – 1 komad

- PVC rukavice za jednokratnu upotrebu: – 2 para

- Priveska-maska za davanje veštačkog disanja: – 1 komad

- Termo ćebe (izotermička folija): – 1 komad

- Elastični zavoj: 8 cm x 5 m – 2 komada

- Uputstvo za pružanje prve pomoći i spisak sadržaja: – 1 komad

Za neposedovanje ispravne i kompletne auto-apoteke, kazna za fizička lica u Srbiji iznosi 3.000 dinara. Međutim, ukoliko se u saobraćajnoj nezgodi sa povređenim licima utvrdi da nedostatak ili neispravnost apoteke utiče na mogućnost pružanja prve pomoći, kazna može biti drastično veća, od 10.000 do 50.000 dinara.

Šta novo uvode Grci

Iako je srpska auto-apoteka tip B, sa uvođenjem termo ćebeta i maske za veštačko disanje, pre više od decenije delovala kao korak napred u odnosu na ranije standarde, u poređenju sa najnovijim evropskim trendovima, ona pokazuje određene nedostatke. Sadržaj je osmišljen za osnovno zbrinjavanje rana i imobilizaciju, ali mu nedostaju specijalizovani elementi za neke vrste povreda i savremene mere zaštite spasioca.

Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera.