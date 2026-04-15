Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

VOZAČI, OVO MORATE ZNATI: Grčka uvela nova pravila za prvu pomoć – kazne i problemi ako vam ovo fali u kolima!

Od 18. juna ovo morate da imate u gepeku, ako ne želite da vam presedne odmor

 
Autor:  Milica Krstić
15.04.2026.11:55
0
Foto: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock.com
Kada je reč o bezbednosti u saobraćaju, mnogi vozači se fokusiraju na tehničku ispravnost vozila, gume i obaveznu zimsku opremu.

Međutim, jedan, često zanemaren, ali vitalan deo opreme jeste prva pomoć. Njena svrha je da pruži osnovnu prvu pomoć u kritičnim trenucima, pre dolaska stručne medicinske ekipe.

Dok se u Grčkoj od 18. juna uvode drastične novine i proširenja u sadržaju, u Srbiji propisi već godinama miruju. Postavlja se pitanje: da li je naša obavezna prva pomoć zaista dovoljna i koliko zaostajemo za modernim standardima?

U Srbiji, poslednje značajne izmene u vezi sa sadržajem auto-apoteke stupile su na snagu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima vozila u saobraćaju na putevima, čime je od 19. avgusta 2011. godine obavezna postala tzv. auto-apoteka tip B. Od tada, sadržaj nije bitno menjan.

Propisana auto-apoteka tip B mora da sadrži:

- Prvi zavoj (sterilni): 10 cm x 5 m, sa jednim jastučetom (min. 12 x 10 cm) – 2 komada

- Sterilna gaza: po 1/2 m (80 x 50 cm) – 2 komada

- Sterilna gaza: po 1 m (80 x 100 cm) – 2 komada

- Sterilna kompresa od gaze: 10 x 10 cm – 5 komada

- Adhezivni flaster na platnu: 2,5 cm x 5 m – 1 komad

- Flaster traka (raznih dimenzija): 12 komada – 1 komad

- Trouglasta marama: veličine 100 x 100 x 140 cm – 2 komada

- Sigurnosna igla: – 5 komada

- Makaze: sa zaobljenim vrhom – 1 komad

- PVC rukavice za jednokratnu upotrebu: – 2 para

- Priveska-maska za davanje veštačkog disanja: – 1 komad

- Termo ćebe (izotermička folija): – 1 komad

- Elastični zavoj: 8 cm x 5 m – 2 komada

- Uputstvo za pružanje prve pomoći i spisak sadržaja: – 1 komad

Za neposedovanje ispravne i kompletne auto-apoteke, kazna za fizička lica u Srbiji iznosi 3.000 dinara. Međutim, ukoliko se u saobraćajnoj nezgodi sa povređenim licima utvrdi da nedostatak ili neispravnost apoteke utiče na mogućnost pružanja prve pomoći, kazna može biti drastično veća, od 10.000 do 50.000 dinara.

Šta novo uvode Grci

Iako je srpska auto-apoteka tip B, sa uvođenjem termo ćebeta i maske za veštačko disanje, pre više od decenije delovala kao korak napred u odnosu na ranije standarde, u poređenju sa najnovijim evropskim trendovima, ona pokazuje određene nedostatke. Sadržaj je osmišljen za osnovno zbrinjavanje rana i imobilizaciju, ali mu nedostaju specijalizovani elementi za neke vrste povreda i savremene mere zaštite spasioca.

Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera.

Međutim, od 18. juna, grčki vozači moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.

Ključne novine u grčkoj auto-apoteci, koje nedostaju u srpskoj, uključuju:

- Termo pokrivač za spasavanje koji efikasnije reflektuje toplotu (>90%) i pruža bolju prevenciju hipotermije i šoka, u poređenju sa opštijim termo ćebetom.

- Set samolepljivih flastera različitih veličina (14 komada), što omogućava preciznije zbrinjavanje manjih povreda. U srpskoj apoteci postoji samo flaster traka i set flastera, ali specifikacije nisu toliko detaljne.

- Sterilne zavoje u specifičnim veličinama (6x8 cm, 8x10 cm, 10x12 cm) sa ugrađenim jastučićem za direktan pritisak na ranu, prilagođeni različitim veličinama povreda. U srpskoj apoteci su navedeni "prvi zavoj" i "sterilna gaza", ali ne sa ovakvom preciznošću dimenzija i namene.

- Specijalizovana obloga za opekotine/sterilna gaza (60x80 cm) – namenska za pokrivanje velikih opekotina i oderotina, što je izuzetno važno za ovu vrstu povreda. U srpskoj apoteci nemamo specifičnu oblogu za opekotine.

- Komprese za rane (6 parova 10x10 cm) za čišćenje i pakovanje dubokih rana.

- Elastični zavoji u dve širine (6 cm i 8 cm) i dužine 4m, precizno definisani za previjanje ekstremiteta i trupa.

- Specijalne makaze za prvu pomoć sa tupim vrhom (atraumatske), za bezbedno sečenje odeće. Srpske makaze su samo "sa zaobljenim vrhom".

- Više pari medicinskih rukavica (4 komada vinil/nitril, velike), čime se pojačava biološka zaštita spasioca od prenosivih bolesti putem krvi.

- Vlažne maramice za čišćenje netaknute kože, korisne za higijenu i dezinfekciju pre ili posle intervencije.

- Medicinske maske za lice (2 komada) za respiratornu zaštitu, važne za obe strane (spasioca i povređenog), pogotovo u današnje vreme. Srpska apoteka ima samo masku za veštačko disanje.

- Detaljno uputstvo za prvu pomoć sa piktogramima, što olakšava brzu i ispravnu reakciju.

U poređenju sa Grčkom, čija je auto-apoteka sada prilagođena modernijim izazovima i savremenim protokolima prve pomoći, srpski propisi deluju zastarelo. Iako naša apoteka ispunjava zakonski minimum, nedostatak specijalizovanih zavoja za opekotine, veći broj rukavica, medicinskih maski i preciznije definisanih instrumenata može otežati pružanje adekvatne pomoći u složenijim situacijama.

Alo.rs/ Blic/ Euronews

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Povezane vesti

Komentari (0)

Društvo

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

"VASKRS ME VRAĆA U MOJ KRUŠEVAC" Sanja Vučić o udaji, majčinoj snazi i detinjstvu koje ju je oblikovalo
Foto: Nikola Todorović

"VASKRS ME VRAĆA U MOJ KRUŠEVAC" Sanja Vučić o udaji, majčinoj snazi i detinjstvu koje ju je oblikovalo

EKSLUZIVNO ZA ALO! Katarina Grujić emotivno progovorila o Vaskrsu, porodičnim vrednostima, naslednici i suprugu
Ljubica Arsenović, Foto Studio: Memories.by.tinkerllilly

EKSLUZIVNO ZA ALO! Katarina Grujić emotivno progovorila o Vaskrsu, porodičnim vrednostima, naslednici i suprugu

VASKRS U DOMU TAMARE MILUTINOVIĆ: Pevačica za Alo! otkrila: “Ćerku učim ljubavi prema veri i tradiciji“ (FOTO)
alo | Aleksandar Nalbantjan

VASKRS U DOMU TAMARE MILUTINOVIĆ: Pevačica za Alo! otkrila: “Ćerku učim ljubavi prema veri i tradiciji“ (FOTO)

VASKRS IZMEĐU KAMERA I PORODIČNOG DOMA Darko Tanasijević o prazničnom dežurstvu i "ukradenim" trenucima sa najmilijima
privatna arhiva

VASKRS IZMEĐU KAMERA I PORODIČNOG DOMA Darko Tanasijević o prazničnom dežurstvu i "ukradenim" trenucima sa najmilijima

BLOKADERIMA FRKA OD IZBORA Panika pred predstojeću sednicu Skupštine Srbije
Foto: Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,23 99,53 99,83
CAD CAD 72,04 72,25 72,47
AUD AUD 70,82 71,04 71,25
GBP GBP 134,65 135,05 135,46
CHF CHF 126,99 127,37 127,75

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati