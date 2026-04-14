Letovanje u Grčkoj mnogima deluje kao bezbrižan odmor, ali realnost je drugačija – kontrole su sve strože, a kazne nikad veće. Ono što je nekada prolazilo „na lepe oči“, danas se kažnjava bez upozorenja.

Sve više turista iz Srbije vraća se sa letovanja sa ozbiljno „olakšanim“ novčanikom – i to zbog naizgled sitnih grešaka koje mogu da vas koštaju i nekoliko stotina, pa čak i hiljada evra.

Štikle na Akropolju? Može da vas košta i 900 evra

Malo ko zna da je nošenje visokih potpetica na istorijskim lokalitetima u Grčkoj strogo zabranjeno. Razlog nije moda, već zaštita drevnih spomenika.

Na mestima poput Akropolja, oštre potpetice oštećuju mermer star hiljadama godina. Čuvari imaju pravo da vas zaustave, vrate ili kazne – a kazna ide i do 900 evra.

Cigareta u kolima? Kazna do 3.000 evra

Jedno od najstrožih pravila odnosi se na pušenje u automobilu. Ako zapalite cigaretu dok je u vozilu dete mlađe od 12 godina – spremite se na brutalnu kaznu.

1.500 evra za privatni auto

do 3.000 evra za rent-a-car ili službeno vozilo

oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana

I nije važno ko puši – vozač snosi posledice.

Parkiranje “na minut” – najskuplja greška

Ako parkirate gde ne treba, naročito blizu plaža i šetališta, rizikujete više od kazne.

U praksi to izgleda ovako:

skidaju vam tablice na licu mesta

kazna od 40 do 80 evra

oduzimanje dozvole i do 10 dana

dokumenta zadržavaju i do 20 dana

Drugim rečima – letovanje vam može propasti zbog jednog pogrešnog parkiranja.

Kamere prate sve – nema više izvlačenja

Grčka sve više koristi pametne kamere i automatizovane sisteme za kontrolu saobraćaja. Prekršaji se beleže odmah, a kazne stižu brzo – bez rasprave i „dogovora“.

Najčešće kazne:

alkohol za volanom: do 1.200 evra

crveno svetlo: 700 evra

nevezan pojas: 350 evra

telefon u vožnji: 100 evra

Turisti prave ove greške – i skupo ih plaćaju

Postoje i pravila koja mnogi ignorišu, a lokalci ih shvataju ozbiljno:

Dodirivanje eksponata u muzejima i na lokalitetima je zabranjeno

u muzejima i na lokalitetima je zabranjeno Pranje auta u dvorištu apartmana – može izazvati problem zbog nestašice vode

u dvorištu apartmana – može izazvati problem zbog nestašice vode Neprestano uključena klima – vlasnici sve češće naplaćuju dodatno ili uvode ograničenja

Tokom leta, u pojedinim delovima Grčke čak postoje restrikcije vode, pa se svaka zloupotreba strogo prati.

Grčka je i dalje jedna od omiljenih destinacija, ali pravila više nisu fleksibilna kao ranije. Kazne su visoke, kontrole rigorozne, a tolerancija minimalna.

Ako planirate put – informišite se na vreme. Jer u Grčkoj danas važi jedno pravilo:

ili poštujete propise – ili plaćate ozbiljnu cenu.