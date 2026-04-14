Letovanje u Grčkoj mnogima deluje kao bezbrižan odmor, ali realnost je drugačija – kontrole su sve strože, a kazne nikad veće. Ono što je nekada prolazilo „na lepe oči“, danas se kažnjava bez upozorenja.
Sve više turista iz Srbije vraća se sa letovanja sa ozbiljno „olakšanim“ novčanikom – i to zbog naizgled sitnih grešaka koje mogu da vas koštaju i nekoliko stotina, pa čak i hiljada evra.
Štikle na Akropolju? Može da vas košta i 900 evra
Malo ko zna da je nošenje visokih potpetica na istorijskim lokalitetima u Grčkoj strogo zabranjeno. Razlog nije moda, već zaštita drevnih spomenika.
Na mestima poput Akropolja, oštre potpetice oštećuju mermer star hiljadama godina. Čuvari imaju pravo da vas zaustave, vrate ili kazne – a kazna ide i do 900 evra.
Cigareta u kolima? Kazna do 3.000 evra
Jedno od najstrožih pravila odnosi se na pušenje u automobilu. Ako zapalite cigaretu dok je u vozilu dete mlađe od 12 godina – spremite se na brutalnu kaznu.
- 1.500 evra za privatni auto
- do 3.000 evra za rent-a-car ili službeno vozilo
- oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana
I nije važno ko puši – vozač snosi posledice.
Parkiranje “na minut” – najskuplja greška
Ako parkirate gde ne treba, naročito blizu plaža i šetališta, rizikujete više od kazne.
U praksi to izgleda ovako:
- skidaju vam tablice na licu mesta
- kazna od 40 do 80 evra
- oduzimanje dozvole i do 10 dana
- dokumenta zadržavaju i do 20 dana
Drugim rečima – letovanje vam može propasti zbog jednog pogrešnog parkiranja.
Kamere prate sve – nema više izvlačenja
Grčka sve više koristi pametne kamere i automatizovane sisteme za kontrolu saobraćaja. Prekršaji se beleže odmah, a kazne stižu brzo – bez rasprave i „dogovora“.
Najčešće kazne:
- alkohol za volanom: do 1.200 evra
- crveno svetlo: 700 evra
- nevezan pojas: 350 evra
- telefon u vožnji: 100 evra
Turisti prave ove greške – i skupo ih plaćaju
Postoje i pravila koja mnogi ignorišu, a lokalci ih shvataju ozbiljno:
- Dodirivanje eksponata u muzejima i na lokalitetima je zabranjeno
- Pranje auta u dvorištu apartmana – može izazvati problem zbog nestašice vode
- Neprestano uključena klima – vlasnici sve češće naplaćuju dodatno ili uvode ograničenja
Tokom leta, u pojedinim delovima Grčke čak postoje restrikcije vode, pa se svaka zloupotreba strogo prati.
Grčka je i dalje jedna od omiljenih destinacija, ali pravila više nisu fleksibilna kao ranije. Kazne su visoke, kontrole rigorozne, a tolerancija minimalna.
Ako planirate put – informišite se na vreme. Jer u Grčkoj danas važi jedno pravilo:
ili poštujete propise – ili plaćate ozbiljnu cenu.
