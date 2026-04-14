Iako su cene nekretnina u Grčkoj u stalnom porastu, a tržište u 2026. godini opisuje se kao „tržište selektivnih prilika“, potraga za povoljnim kvadratima na moru i dalje je glavna tema za srpske kupce. Sa budžetom od 50.000 evra, situacija je znatno teža nego pre nekoliko godina, ali podaci pokazuju da nade još uvek ima – ako znate gde da gledate.

Realnost tržišta u 2026. godini

Prema najnovijim podacima, prosečna cena apartmana u Grčkoj sada se kreće oko 210.000 evra, dok se čak i mali apartmani na manje popularnim ostrvima cene oko 320.000 evra.

Ipak, zvanični izveštaji potvrđuju da ne postoji zakonski minimum za kupovinu, te se nekretnine i dalje mogu pronaći i za manje od 100.000 evra, ali one zahtevaju pažljivu selekciju kako biste izbegli ruinirane objekte.

Gde tražiti "kvadrate" za 50.000 evra?

Da biste pronašli pristojan stan koji nije "rupa", u 2026. godini morate se okrenuti regionima koji su još uvek ispod radara masovnog luksuznog turizma i novih pravila za „Zlatnu vizu“.

Tesalija (Thessaly): Ovaj region trenutno drži jednu od najnižih prosečnih cena u Grčkoj sa oko 1.273 €/m². Sa budžetom od 50.000 evra, ovde je teoretski moguće pronaći studio ili manji apartman od oko 35-40 kvadrata. Tesalija nudi prelepa obalska mesta koja su popularna među lokalnim stanovništvom i onima koji traže autentičan mir. Peloponez: Prosečna cena ovde iznosi oko 1.410 €/m². Iako su premijum lokacije poskupele, u manje razvijenim obalskim delovima Peloponeza i dalje se mogu naći stariji, ali održavani stanovi. Prednost ovog regiona je sve bolja povezanost, poput proširenja aerodroma u Kalamati koji sada pokriva 22 međunarodne destinacije. Sekundarne lokacije na Kritu: Dok je Hanja postala veoma skupa, unutrašnjost Krita ili manje razvikana mesta na južnoj obali i dalje nude niže ulazne cene. Krit je posebno atraktivan jer sezona traje duže, a energetska nadogradnja ostrva smanjila je troškove održavanja nekretnina.

Na šta obratiti pažnju?

Kupovina jeftine kuće nosi rizike. U 2026. godini, ključno je proveriti sledeće:

Legalizacija i katastar: Najveća greška koju stranci prave je žurba pre provere da li prodavac ima „čist“ vlasnički list i da li je objekat legalizovan. Grčki katastarski sistem je u završnoj fazi, pa je provera istorije vlasništva od 20 do 30 godina obavezna.

Energetski certifikat: Od 2026. godine, fokus kupaca je na energetski efikasnim jedinicama jer one brže nalaze zakupce i lakše se prodaju kasnije.

Skriveni troškovi: Na cenu od 50.000 evra, računajte na dodatnih 8% do 12% troškova, što uključuje porez na prenos apsolutnih prava (3%), notara, advokata i agencijsku proviziju.

Zašto je 2026. prelomna godina?

Grčka uvodi automatizovani sistem procene vrednosti imovine, što znači da će se „objektivne vrednosti“ (koje služe za porez) usklađivati sa tržišnim cenama u realnom vremenu.

Takođe, uvedena su nova pravila za Airbnb koja ograničavaju kratkoročno izdavanje u centrima Atine i Soluna, što bi moglo naterati neke vlasnike u tim zonama da prodaju manje stanove, potencijalno otvarajući prostor za nove kupce.

Budžet od 50.000 evra u 2026. godini zahteva strpljenje i fokus na regione poput Tesalije i ruralnih delova Peloponeza.

Stan uz more za taj novac neće biti luksuzna vila, ali uz dobru pravnu podršku i proveru katastra, još uvek može biti pametna investicija u „drugi dom“, piše Blic.