SAD, Izrael i Liban saopštili su, nakon trilateralnog sastanka u Vašingtonu, da su održali produktivne razgovore. Iako je u Ormuskom moreuzu od ponedeljka na snazi američka blokada, nekoliko tankera je ipak uspelo da prođe.

Blog uživo

Odbrambene snage Izraela (IDF) uputile su hitno upozorenje stanovnicima južnog Libana koji se nalaze južno od reke Zahrani da se evakuišu.

"Terorističke aktivnosti Hezbolaha primoravaju Izraelske odbrambene snage da snažno deluju protiv njih u tom području i nemaju nameru da vam naude. Vazdušni napadi su u toku dok Izraelske odbrambene snage deluju sa značajnom silom u tom području", rekao je portparol izraelske vojske pukovnik Avičaj Adrei na društvenoj mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, svako ko se nalazi u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih objekata ili njihovih borbenih vozila ugrožava svoj život.

"Radi vaše bezbednosti, pozivamo vas da se odmah premestite u područje severno od reke Zahrani. Ostajanje južno od reke Zahrani može ugroziti vaše živote i živote vaših porodica. Svako kretanje ka jugu može ugroziti vaše živote", zaključio je on.ž

Tajms of Izrael podseća da je IDF ovu vrstu upozorenja upućivao u više navrata tokom proteklih sedmica.

Centralna komanda SAD: Uspostavljena pomorska blokada Irana i "pomorska superiornost"

Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

CENTCOM je na mreži Iks naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTCOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

SAD poslale upozorenje Emiratima, Hong Kongu, Kini i Omanu: "Sad je vreme"

Američko ministarstvo finansija uputilo je pismo Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu, Kini i Omanu, upozorivši ih na banke u njihovoj nadležnosti koje su, kako se navodi, omogućavale, pomagale i profitirale od nezakonitih iranskih aktivnosti.

Od tih država zatraženo je da preduzmu brze mere protiv navedenih banaka i zaustave takve radnje. Reč je o najnovijem u nizu poteza Ministarstva finansija u vezi sa Iranom, a pismo je objavila diplomatska dopisnica Elizabet Hejdžedorn. U nastavku prenosimo sadržaj pisma u celosti:

- Više od 40 godina svet se suočava sa terorom i destabilizacijom podstaknutim iranskim režimom. Tokom tog perioda Sjedinjene Države predvodile su globalne napore kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od iranskih zloupotreba u svrhu sprovođenja terorističkih aktivnosti Teherana. Predsednik Tramp uspešno je sproveo jednu od najvećih i najsloženijih vojnih operacija u istoriji kako bi zaštitio bezbednost američkog naroda i sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Cene nafte pale nakon znakova da bi SAD i Iran mogli da nastave razgovore

Cene nafte su pale nakon znakova da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave razgovore.

Nafta Brent je pala za više od 4,3 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate), koja je otišla naniže za nešto manje od sedam odsto, na nešto manje od 92 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

U toku su razgovori o održavanju još jedne runde pregovora pre isteka dvonedeljnog prekida vatre, a izveštaji sugerišu da bi razgovori mogli da budu održani u Pakistanu.

Tramp: Papi treba reći da je Iran ubio 42.000 nevinih demonstranata

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da bi neko trebalo da obavesti papu Lava XIV da je Iran, kako tvrdi, ubio najmanje 42.000 "nevinih, potpuno nenaoružanih demonstranata" u poslednja dva meseca.

Tramp je, u objavi na mreži Truth Social, naveo i da je "apsolutno neprihvatljivo" da Iran ima nuklearnu bombu.

Papa Lav XIV jedan je od najglasnijih kritičara američke vojne akcije protiv Irana.

Mirovni pregovori

U Vašingtonu su održani pregovori Izraela i Libana. SAD, Izrael i Liban saopštili su, nakon trilateralnog sastanka, da su održali produktivne razgovore o pokretanju direktnih pregovora, uz podršku Vašingtona daljem dijalogu i stabilizaciji regiona.

U zajedničkom saopštenju navedeno je da današnji sastanak predstavlja pripremni korak ka pokretanju mirovnih pregovora, a ne njihov formalni početak.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan rekao je francuskom kolegi Makronu u telefonskom razgovoru da Iran ostaje posvećen diplomatiji, regionalnoj stabilnosti i zaštiti svojih prava. Kaže da su preterani zahtevi i nedostatak političke volje američkih zvaničnika sprečili finalizaciju sporazuma na pregovorima u Islamabadu.

Najspornije otvoreno pitanje je budućnost iranskog nuklearnog programa. Amerika predlaže 20-godišnji prekid svih nuklearnih aktivnosti, dok Teheran traži znatno kraći rok - od pet godina.

Iran kontinuirano razmenjuje poruke sa Pakistanom, dok zvanični Islamabad nastoji da posreduje u trajnom okončanju američko-izraelske agresije, preneli su lokalni mediji pozivajući se na tvrdnje neimenovanog pakistanskog zvaničnika upoznatog sa situacijom.

Uprkos američkoj blokadi saobraćaja u Ormuskom moreuzu- dva broda, u vlasništu Komora i Kine, isplovila su iz luka u Emiratima i prošla moreuzom. U Persijski zaliv ušla su četiri tankera povezana sa Iranom. Kina smatra da je američka blokada iranskih luka opasna i neodgovorna.

Španski premijer Pedro Sančez istakao je nakon razgovora sa Si Đinpingom u Pekingu da Kinu vidi kao glavnog globalnog sagovornika koji može pomoći u okončanju rata u Iranu, kao i drugih sukoba poput onog u Ukrajini.

Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad David Barnea izjavio je na ceremoniji povodom Dana sećanja na Holokaust, da je ta služba delovala "u srcu Teherana" i da je obezbedila precizne obaveštajne podatke ratnom vazduhoplovstvu tokom američko-izraelske kampanje protiv Irana.

Ističe da će se operacija Mosada završiti tek kada radikalni režim u Teheranu bude zamenjen.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani kaže da "preliminarna“ i veoma gruba procena ratne štete do sada iznosi oko 270 milijardi dolara.