Velika Britanija i Francuska su se izjasnile protiv američke blokade Ormuskog moreuza objavljene u ponedeljak, piše ruska agencija RIA Novosti.

Britanska ministarka finansija Rejčel Rivs naglasila je da London neće učestvovati u ovoj inicijativi.

„Mislimo da je ovo pogrešan pristup“, rekla je za Mirror .

Rivs je takođe kritikovala Vašington zbog nedostatka plana za okončanje sukoba sa Iranom.

Istovremeno, francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro nazvao je odluku o blokiranju Ormuskog moreuza nezakonitom. On se brine da će ove akcije dodatno naštetiti globalnoj trgovini i pogoršati situaciju u njegovoj zemlji.

Kina je takođe kritikovala blokadu morskog puta . Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun pozvao je Vašington da poštuje sporazum o prekidu vatre sa Teheranom i otvori prolaz, dodaje ruska agencija.

Blokada moreuza koju su objavile SAD stupila je juče na snagu. Predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka vojska zaustaviti sva plovila koja pokušavaju da koriste tu rutu. Takođe je naredio praćenje i presretanje tankera koji plaćaju Iranu za prolaz.

Najnovije vesti sa o dešavanju na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO