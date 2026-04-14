Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusija spremna za pragmatični dijalog sa Mađarskom i ocenio da je spremnost obostrana.

- Za sada, sa zadovoljstvom možemo da primetimo, koliko razumemo, spremnost za pragmatični dijalog. U ovom slučaju, imamo obostranu spremnost - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Agencija podseća da je Peter Mađar, lider stranke Tisa, koja je pobedila na mađarskim izborima u nedelju, izjavio da bi se odazvao ako bi ga ruski predsednik Vladimir Putin pozvao, ali da nije nameravao da ga sam prvi pozove.

Peskov je danas rekao da se, ipak, moraju sačekati prvi konkretni koraci nove mađarske vlade.

- Nakon pobede na izborima, gospodin Mađar je davao brojne izjave i držao brojne konferencije za novinare. Sačekajmo da se u Mađarskoj formira nova vlada. Sačekajmo prve konkretne korake. A onda ćemo se voditi konkretnim koracima nove mađarske vlade - naveo je Peskov.

Na parlamentarnim izborima, održanim u nedelju u Mađarskoj, pobedu je odnela partija Tisa, pobedivši Fides premijera Viktora Orbana.

Prema preliminarnim rezultatima, Tisa je osvojila 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides osvojila 54 mesta.

