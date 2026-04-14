Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj za sada ne znači automatsko deblokiranje evropskog kredita za Ukrajinu, piše Juraktiv. Iako se budući premijer Peter Mađar načelno nije izjasnio da će ukinuti veto Budimpešte, ostavio je mogućnost za takav potez.

Čak i u slučaju da mađarska blokada bude uklonjena, novac za Kijev neće stići brzo. U Evropskoj uniji upozoravaju da najpre mora da bude formirana nova vlada u Mađarskoj, a zatim i usaglašena ključna dokumenta bez kojih kredit ne može da bude realizovan.

Prema navodima iz Brisela, među tim dokumentima su plan finansiranja, memorandum sa Kijevom i sam kreditni sporazum. To znači da bi procedura mogla da potraje i nakon političkih promena u Budimpešti.

Mađarska promena ne rešava sve

Pitanje evropske pomoći Ukrajini već mesecima je bilo povezano sa mađarskim vetom, ali u EU sada poručuju da izborni poraz Viktora Orbana nije dovoljan da se proces momentalno odblokira.

Budući premijer Peter Mađar za sada nije dao čvrstu potvrdu da će promeniti dosadašnji stav Budimpešte, iako je nagovestio da bi to moglo da se dogodi. Upravo zbog toga u Briselu i dalje vlada oprez kada je reč o daljoj sudbini kredita za Ukrajinu.

Slovačka kao novi problem za Brisel

Dodatni rizik za ceo proces ostaje stav Slovačke. Njen premijer je ranije poručio da je ta zemlja spremna da „preuzme štafetu“ i blokira odluku ukoliko ne budu obnovljene isporuke nafte preko naftovoda „Družba“.

To znači da bi, čak i ako Mađarska odustane od veta, Evropska unija mogla da se suoči sa novom preprekom na putu ka odobravanju pomoći Ukrajini. Zbog toga Brisel, uprkos promenama u Mađarskoj, još ne može da računa na brzo rešenje.

Upravo zato poraz Viktora Orbana na mađarskim izborima predstavlja važan politički signal, ali ne i garanciju da će kredit za Ukrajinu uskoro biti odobren i isplaćen.