Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, Odeljenja bezbednosti Podgorica, lišili su slobode dvije osobe zbog sumnje da su učestvovale u nasilničkom ponašanju u jednom ugostiteljskom objektu u centru grada.

Kako je saopšteno, dva strana državljanina prijavila su 13. aprila policiji da su dva dana ranije, 11. aprila, fizički napadnuti od strane tri lica.

Postupajući po prijavi, policija je sprovela niz operativnih mera i radnji, nakon čega je identifikovala osumnjičene kao D. J. (22), N. L. (22) i D. K. (23).

Od više osoba prikupljena su obaveštenja, a sa slučajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocenio da se u radnjama osumnjičenih stiču elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje.

D. J. i N. L. su lišeni slobode, dok se za trećim osumnjičenim D. K. intenzivno traga.

Iz policije su istakli da su ista lica dan nakon incidenta u Podgorici, 12. aprila, lišena slobode u Nikšiću, kada je kod njih u vozilu pronađeno 41 PVC pakovanje kokaina.

Događaj iz ugostiteljskog objekta prijavljen je 13. aprila, a istog dana su D. J. i N. L. uhapšeni zbog sumnje na nasilničko ponašanje.