Američki potpredsednik Džej Di Vens vratio se u Vašington praznih ruku nakon dvostrukog neuspeha — u vezi sa pregovorima u Pakistanu i izborima u Mađarskoj, pišu mediji.

Kako se navodi, Vens „gotovo da nije pokazao napor“ u sprovođenju neobičnih spoljnopolitičkih poteza predsednika SAD Donalda Trampa. Posle 21-časovnih pregovora sa iranskim zvaničnicima u Islamabadu, on je saopštio da strane nisu uspele da postignu dogovor o dugoročnom rešenju sukoba zbog brojnih nesuglasica.

Poseta Mađarskoj nekoliko dana ranije, čiji je cilj bio da obezbedi podršku premijera Viktora Orbana, takođe je ostala bez rezultata. Orbanova stranka je poražena na parlamentarnim izborima.

Ova dva neuspeha predstavljaju ozbiljan udarac za potpredsednika, koga mnogi vide kao mogućeg naslednika Trampa.

Vens je u ponedeljak izjavio da je posetio Mađarsku uoči izbora kako bi podržao premijera Viktora Orbana, ističući da je on jedan od retkih evropskih lidera koji žele da se suprotstave birokratiji Evropske unije.

Na parlamentarnim izborima 12. aprila u Mađarskoj pobedu je odnela opoziciona stranka „Tisa“, koju predvodi Peter Mađar, osvojivši 138 od 199 mesta u parlamentu, saopštilo je nacionalno izborno telo te zemlje. Orban je priznao poraz svoje stranke „Fides – Mađarski građanski savez“.