U Izraelu su se danas na dva minuta oglasile sirene povodom Dana sećanja na Holokaust i heroizam, u znak sećanja na šest miliona Jevreja koje su nacisti ubili tokom Drugog svetskog rata.

Zvanična državna ceremonija povodom Dana sećanja na mučenike i heroje Holokausta u jerusalimskom memorijalnom centru Jad Vašem počeće odmah nakon sirena, prenosi Tajms of Izrael.

Sirena ima jedan kontinuirani ton, za razliku od upozorenja koja upozoravaju na raketne napade a koja se više puta pojačavaju i smanjuju.

Sirena povodom Dana sećanja na holokaust oglasila se u Izraelu u 10.00 sati, odnosno u 9.00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Dan sećanja na Holokaust i heroizam (Jom Hašoa), nacionalni memorijalni dan u Izraelu kojim se obeležava sećanje na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu kao i na dela heroizma, obeležava se 27. dana meseca Nisan po datumu ustanka u Varšavskom getu. Ove godine taj datum pada 14. aprila.