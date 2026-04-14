Ruske snage tokom noći napale su luku u gradu Izmailu u regionu Odese, kao i da je oštećen brod pod zastavom Paname, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla je, istovremeno, da je nuklearka elektrana Zaporožje ponovo ostala bez struje.
IAEA: Nuklearka Zaporožje ponovo ostala bez struje
Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje je ostala bez električne energije, nakon što je spoljni dalekovod isključen 13. put od početka sukoba između Rusije i Ukrajine, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
(Reuters)
Kuleba: Napadnuta luka u Izmailu, oštećen brod sa zastavom Paname
Ruski dronovi napali su tokom noći ukrajinsku luku Izmail u Odeskoj oblasti, oštetivši brod pod panamskom zastavom, rekao je zamenik premijera Ukrajine Oleksij Kuleba.
"Zabeleženo je više napada širom područja", rekao je Kuleba, dodajući da su oštećeni i pojedini elementi infrastrukture i oprema.
(Reuters)
