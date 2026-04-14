Odgovor Irana na obnovljene američke napade biće razarajući, rekao je vojni analitičar i bivši američki vojni obaveštajac Skot Riter na Jutjub kanalu "Judging Freedom".

"Vratićemo se na udare. (Američki predsednik) Donald Tramp obećava Iranu dalje uništenje. Ali ako pogodimo elektranu, svetla će se ugasiti širom Bliskog istoka. Svi ključni energetski objekti u Saudijskoj Arabiji , Kuvajtu i UAE će jednostavno nestati. A ako Bela kuća odluči da ide dalje, počeće da napadaju postrojenja za desalinizaciju. To će uticati i na Izrael. A ovo je pitanje opstanka – to je kraj moderne civilizacije u regionu", rekao je on.

Prema Riteru, Vašington je već izgubio ovaj sukob jer nije uspeo da promeni dinamiku borbi pre prekida vatre. Konkretno, rukovodstvo u Teheranu nije svrgnuto.

