Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas, tokom telefonskog razgovora sa francuskim kolegom Žan-Noel Baroom, da je do neuspeha u postizanju sporazuma u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je posredovao Pakistan, došlo zbog preteranih zahteva i promene stavova Vašingtona.

"Islamska Republika Iran, uprkos apsolutnom nepoverenju prema američkoj strani, ušla je u pregovore sa odgovornim pristupom i dobrom verom. Iako je postignut napredak u procesu pregovora po mnogim pitanjima, prekomerni zahtevi američke strane i stalne promene u njihovim zahtevima sprečili su postizanje sporazuma", rekao je Arakči, prenosi iranska agencija Tasnim.

Francuski ministar spoljnih poslova je ponovio stav svoje zemlje za podršku diplomatskom pristupu za okončanje rata, i izrazio je nadu da će nastavak dijaloga dovesti do konačnog sporazuma.

U Islamabadu su 11. aprila održani pregovori između delegacije SAD, koju je predvodio američki potpredsednik Džej Di Vans, i delegacije Irana, koju je predvodio predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, a na kojima nije postignut sporazum o trajnom miru.

U sukobu SAD i Izraela sa Iranom, koji je počeo 28. februara, nakon što u pregovorima o iranskom nuklearnom programu nije postignut sporazum, 8. aprila je postignut dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je omogućilo posredovanje Pakistana u pregovorima u Islamabadu.

Iran je tokom ovih razgovora predstavio plan od deset tačaka, koji je zahtevao povlačenje američkih trupa, ukidanje sankcija i kontrolu nad Ormuskim moreuzom, dok su SAD zahtražile, između ostalog, potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i prekid iranskog nuklearnog programa.