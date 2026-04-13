Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da ne veruje da je raspad NATO verovatan zbog neslaganja Vašingtona sa evropskim saveznicima.



- Ne možemo govoriti o raspadu Alijanse. Na ovaj ili onaj način, evropska komponenta će nastaviti da raste - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

On nije isključio mogućnost da će Evropa krenuti ka stvaranju sopstvenog odbrambenog saveza.

Napomenuo je da Kremlj posmatra zabrinutost evropskih zemalja zbog akcija SAD i koraka koje je preduzela EU, uključujući odluku o zajedničkoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO nakon što je Alijansa odbila da pomogne Vašingtonu u američkoj vojnoj operaciji protiv Irana.

Odgovor saveznika nazvao je "neizbrisivom mrljom" i naglasio da Americi nije potrebna pomoć zemalja NATO, koje, kako je rekao, čine sve što je moguće da je obuzdaju.