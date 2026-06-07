Odbor za javne račune britanskog parlamenta upozorio je da je kašnjenje u objavljivanju novog Plana investicija u odbranu ozbiljno ugrozilo napore za modernizaciju oružanih snaga i oslabilo kredibilitet Velike Britanije u oblasti bezbednosti.

U izveštaju o finansijskom poslovanju Ministarstva odbrane za 2024/25. godinu navodi se da odsustvo dugoročnog i ostvarivog plana podriva sposobnost vojske da se prilagodi savremenim bezbednosnim izazovima i obezbedi efikasno trošenje novca poreskih obveznika, prenosi "UK Defence Journal".

Poslanici podsećaju da je prošlo tri godine od objavljivanja Plana opremanja za period 2023–2033, koji je trebalo da bude zamenjen sveobuhvatnijim Planom investicija u odbranu.

Međutim, novi dokument još nije objavljen jer Ministarstvo odbrane nije utvrdilo koje su sposobnosti, infrastruktura i ljudski resursi potrebni za pripremu vojske za potencijalne ratne operacije u okviru raspoloživog budžeta, niti je obezbedilo saglasnost drugih državnih institucija.

Odbor upozorava da je zbog toga vlada bila sprečena da brzo i odlučno ojača odvraćanje potencijalnih protivnika i opremi vojsku za savremeno ratovanje, koje se značajno promenilo tokom rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku.

Posebna zabrinutost izražena je zbog posledica po domaću namensku industriju. Poslanici navode da je plan trebalo da pruži jasne smernice kompanijama i podstakne dugoročna ulaganja u proizvodne kapacitete i razvoj tehnologija, dok njegovo odlaganje stvara neizvesnost, posebno za mala i srednja preduzeća.

Predsednik odbora Džefri Klifton-Braun ocenio je da je zemlja "godinama bez verodostojnog plana za razvoj vojnih sposobnosti", dodajući da je šteta već naneta kredibilitetu države, bezbednosti, oružanim snagama i odbrambenoj industriji.

Odbor je zatražio od Ministarstva odbrane da u roku od dve nedelje objasni na koji način ublažava posledice kašnjenja plana po dobavljače, kao i da nakon objavljivanja dokumenta dostavi detalje o tome kako će plan biti prilagođavan promenama u međunarodnom bezbednosnom okruženju, prenosi Tanjug.

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