Na području zaštićenog ornitološkog rezervata u dolini Neretve izbio je veliki požar, a vatra guta sve pred sobom.

Ugrožena su staništa ptica koje su se upravo počele gnezditi, a šteta je nemerljiva. Ovo je već drugi požar u močvarnom području u poslednjih desetak dana, piše Slobodna Dalmacija.

Svake godine u proleće močvaru zahvate požari jer neodgovorni pojedinci pale trstu i šaš. Iako se veruje da su to lovci, lokalna lovačka društva energično negiraju takve optužbe.

Požari tršćaka predstavljaju ozbiljnu pretnju očuvanju biodiverziteta u delti Neretve. Negativno utiču na biljne i životinjske vrste, ali i na kvalitet života lokalnog stanovništva. Tršćaci su izuzetno važna vlažna staništa - imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke i genetske raznovrsnosti, regulaciji vodnog režima, prečišćavanju voda, kao i ublažavanju klimatskih promena.

Upravo zato posebno je važno kontinuirano raditi na edukaciji i podizanju svesti javnosti o značaju očuvanja močvarnih staništa i posledicama njihovog ugrožavanja, uključujući i požare koji ostavljaju dugoročne posledice na ekosistem.

"Ovim putem apelujemo na građane da svaku sumnju na požar odmah prijave nadležnim službama na brojeve 193, 192 ili 112, kako bi se omogućila pravovremena reakcija i sprečile veće štete", objavila je nedavno Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Na terenu su JVP Metković i DVD Kula Norinska, piše Slobodna Dalmacija.