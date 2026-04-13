"Ne šaljemo čestitke neprijateljskim zemljama. A Mađarska je neprijateljska zemlja jer podržava sankcije protiv nas", rekao je Peskov, javlja Sputnjik.

Na pitanje novinara da li to znači da je Moskva bila u prijateljskim odnosima samo sa odlazećim premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, Peskov je odgovorio da su sa njim "razgovarali".

Peskov je takođe rekao da Kremlj ne vidi povezanost između rezultata izbora u Mađarskoj i razvoja situacije u Ukrajini, ocenjujući da su to "odvojeni procesi".

"Ne mislim da ovo ima ikakve veze sa budućnošću rusko-ukrajinskog sukoba. Verovatno su to različiti procesi. Stoga ne vidim nikakvu vezu ovde", rekao je Peskov novinarima.

Mađarska partija Tisa je na jučerašnjim parlamentarnim izborima ostvarila ubedljivu pobedu, osvojivši dvotrećinsku većinu u narednom sazivu parlamenta.

Mađaru su pobedu čestitali mnogi lideri evropskih zemalja i lideri Evropske unije poput predsednice evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

