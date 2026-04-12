Prestižni britanski magazin The Telegraph napravio je listu od 20 ulica širom sveta koje po njihovom izboru, nude najlepše iskustvo šetnje. Na tom spisku našlo se 6 ulica iz evropskih gradova.

Na prvom mestu se našla ulica Put filozofa u Kjotu u Japanu.



Trešnjin cvet cveta duž ove ulice u Kjotu. Prelepa pešačka staza oivičena trešnjama i popločana kamenom nalazi se pored reke i ima zaista posebnu atmosferu.

Među evropskim ulicama koje su se našle na spisku je i pariski bulevar šanzelize koji povezuje Trijumfalnu kapiju i Trg Konkord. U Berlinu, Unter den Linden vodi kroz samo srce grada, od Brandenburške kapije do istorijskog centra, i usput otkriva slojeve nemačke istorije.

Ulica Gran Vija u Madridu najbolje pokazuje energiju grada i ima prelepu arhitekturu, a u KopenhagenuStroget funkcioniše kao velika pešačka zona u kojoj se svakodnevni život odvija bez žurbe, od kupovine do sedenja u kafićima. Na listi je i ulica Strand u Londonu, koja ima starinske zgrade i nezaboravnu atmosferu. Na listi je i Ebenezer Plejs u ​​Škotskoj, najkraća ulica na svetu, koja ima tek jednu adresu, ali je ipak našla svoje mesto na ovoj listi.

Ulica je duga svega oko 2 metra i 6,9 centimetara, jedina adresa joj je ulaz u restoran u sklopu hotela. Upravo ta neobičnost je i razlog što se našla na listi, piše Telegraph.

Ovo su sve ulice na listi najlepših ulica na svetu:

Filozofska staza, Kjoto

Strand, London

Džordž strit, Sidnej

Registan, Samarkand

Stroget, Kopenhagen

Avenija de Majo, Buenos Ajres

Džongšan put, Šangaj

Ejšo monumental, Brazilija

Prava ulica, Damask

Sanset bulevar, Los Anđeles

Jong strit, Toronto

Šanzelize, Pariz

Avenija Atlantika, Rio de Žaneiro

Kao San roud, Bangkok

Brodvej, Njujork

Unter den Linden, Berlin

Gran Vija, Madrid

Malecon, Havana

Peta avenija Norte, Antigva Gvatemala

Ebenezer Plejs, Vik