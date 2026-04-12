Prestižni britanski magazin The Telegraph napravio je listu od 20 ulica širom sveta koje po njihovom izboru, nude najlepše iskustvo šetnje. Na tom spisku našlo se 6 ulica iz evropskih gradova.
Na prvom mestu se našla ulica Put filozofa u Kjotu u Japanu.
Trešnjin cvet cveta duž ove ulice u Kjotu. Prelepa pešačka staza oivičena trešnjama i popločana kamenom nalazi se pored reke i ima zaista posebnu atmosferu.
Među evropskim ulicama koje su se našle na spisku je i pariski bulevar šanzelize koji povezuje Trijumfalnu kapiju i Trg Konkord. U Berlinu, Unter den Linden vodi kroz samo srce grada, od Brandenburške kapije do istorijskog centra, i usput otkriva slojeve nemačke istorije.
Ulica Gran Vija u Madridu najbolje pokazuje energiju grada i ima prelepu arhitekturu, a u KopenhagenuStroget funkcioniše kao velika pešačka zona u kojoj se svakodnevni život odvija bez žurbe, od kupovine do sedenja u kafićima. Na listi je i ulica Strand u Londonu, koja ima starinske zgrade i nezaboravnu atmosferu. Na listi je i Ebenezer Plejs u Škotskoj, najkraća ulica na svetu, koja ima tek jednu adresu, ali je ipak našla svoje mesto na ovoj listi.
Ulica je duga svega oko 2 metra i 6,9 centimetara, jedina adresa joj je ulaz u restoran u sklopu hotela. Upravo ta neobičnost je i razlog što se našla na listi, piše Telegraph.
Ovo su sve ulice na listi najlepših ulica na svetu:
Filozofska staza, Kjoto
Strand, London
Džordž strit, Sidnej
Registan, Samarkand
Stroget, Kopenhagen
Avenija de Majo, Buenos Ajres
Džongšan put, Šangaj
Ejšo monumental, Brazilija
Prava ulica, Damask
Sanset bulevar, Los Anđeles
Jong strit, Toronto
Šanzelize, Pariz
Avenija Atlantika, Rio de Žaneiro
Kao San roud, Bangkok
Brodvej, Njujork
Unter den Linden, Berlin
Gran Vija, Madrid
Malecon, Havana
Peta avenija Norte, Antigva Gvatemala
Ebenezer Plejs, Vik
