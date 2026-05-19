Cena sirove (WTI) nafte je, prema podacima sa otvaranja berzi, pala sa 104,4 dolara u ponedeljak na 103,78 ili za 0,58 odsto.

Cena nafte Brent i WTI pala je u odnosu na ponedeljak prvenstveno zbog smanjenja geopolitičke napetosti pošto je američki predsednik Donald Tramp privremeno obustavio planirani vojni udar na Iran, a i tržište je reagovalo povlačenjem premije zbog čega su cene u ranim satima trgovanja blago oslabile.

Cena gasa na TTF je oko 50 EUR/MWh, što odgovara približno 518 evra za 1.000 kubnih metara i predstavlja pad od oko 0,5 odsto u odnosu na prethodni dan, ali i dalje je 24 odsto viša cena nego prošlog meseca.

Evropski berzanski indeksi su mešoviti, to jest neki su u blagom rastu, a neki u padu i tako evropski berzanski indeksi iznosi Euro Stoxx 50: 5.857 poena (+0,58 odsto), nemački DAX: 24.307 poena (+1,49 odsto), francuski CAC 40 (Francuska): 7.987 poena (+0,44 odsto), italijanski FTSE MIB: 48.669 poena (−0,91 odsto).

Američki indeks S&P 500 je blago u padu (-0,07 odsto), a Nasdaq -0,51 odsto.Zlato se kreće oko 4.590 dolara po unci, a kurs evra prema dolaru iznosi oko 1,164 dolara za jedan evro.

Današnja cena pšenice je 677,86 USD po bušelu (27,2 kg), što je rast od 2,01 odsto u odnosu na ponedeljak.

