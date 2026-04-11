Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da se sutra, na Vaskrs, očekuje prijatno i toplo vreme sa temperaturama između 16 i 19 stepeni, da će te temperature rasti do utorka, 14. aprila, kada se očekuje i 20 stepeni, dok će sredinom naredne nedelje opet biti kišovito i hladnije za dva do tri stepena.

Todorović je za Tanjug rekao da će već danas popodne danas biti više sunca i da će se u toku noći dalje razvedravati. Dodao je da pošto će biti vedra noć, postoji mogućnost da će ujutru biti uslova za mraz.

"U svakom slučaju, sutra, pretežno sunčano, toplije. Ako gledamo maksimalnu temperaturu, toplije za jedno dva do tri stepena, što znači da bi u većini mesta ona bila negde između 16 i 19 stepeni, što su prosečne maksimalne vrednosti za ovaj period aprila", rekao je Todorović.

Dodao je da će od ponedeljka porasti temperatura, pa se u utorak 14. aprila očekuje oko 20 stepeni.

"Međutim, biće i sledeće sedmice pomalo kiše, sreda ili četvrtak. U ponedeljak i utorak duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Biće košave", rekao je on.

Zatim sledećeg vikenda, 18. i 19. aprila, opet toplije, dok će od 20. do 23. aprila ponovo biti svežije.

"Neće biti veliki pad temperature, neće biti velike oscilacije, možda dva do tri stepena", rekao je on.

Dodao je da se tek posle 25. aprila možemo nadati i letnjim temperaturama od 25 stepeni. Kada su u pitanju planinski predeli, Todorović kaže, da je visina snežnog pokrivača na Kopaoniku na oko 35 centimetara i da se postepeno smanjuje.

"Tamo nisu previsoke dnevne temperature. Noću i ujutru je hladno, minus, danju je možda od 5 do 7 stepeni. Tako da i narendih dana biće slične, ne mnogo više", rekao je on.