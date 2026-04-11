Izrael je odbio da dozvoli Francuskoj da bude uključena u direktne pregovore između njega i Libana, koji bi trebalo da počnu sledeće nedelje u Vašingtonu.



Izraelski zvaničnik je rekao da je "ponašanje Francuske tokom protekle godine, uključujući inicijative usmerene na ograničavanje sposobnosti Izraela da deluje u Iranu, kao i potpuni izostanak spremnosti da se preduzmu konkretni koraci kako bi se pomoglo Libanu da razoruža Hezbolah, dovelo do toga da Izrael Francusku smatra pristrasnim posrednikom".

Odluka Izraela dolazi nakon rastućeg nezadovoljstva zbog ponašanja Francuske u poslednjim mesecima, posebno nakon zajedničkog izraelsko-američkog napada na Iran.

Zabrana preleta i pritisak Makrona: Zašto je došlo do razdora

Francuska je odbila da dozvoli američkim avionima koji su prevozili oružje za Izrael da prođu kroz njen vazdušni prostor. Takođe, otkako je Hezbolah počeo sa napadima dan nakon izraelsko-američkog udara na Iran, francuski predsednik Emanuel Makron i drugi visoki francuski zvaničnici vršili su pritisak na Izrael da ne pokreće kopnenu operaciju u Libanu.

Sam Liban je poslednjih nedelja pokušavao da uspostavi direktne pregovore sa Izraelom, uglavnom kako bi sprečio veliku izraelsku vojnu operaciju u zemlji. Ti pokušaji su vođeni preko visokih zvaničnika administracije Donalda Trampa, kao i kroz predstavnike francuske vlade.

Dok je Trampova administracija poručila Libancima: "Prvo preduzmite ozbiljne korake za razoružavanje Hezbolaha, a onda ćemo razgovarati sa Izraelom", francuska vlada, predvođena predsednikom Makronom, koji je takođe više puta razgovarao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, pokušala je da promoviše direktne pregovore.

Međutim, Izrael nije pokazao veliko interesovanje, tvrdeći da libanska vlada ne deluje protiv Hezbolaha i da Izrael stoga nema izbora osim da sam deluje na teritoriji Libana.

Preokret nakon razgovora Netanjahua i Trampa: Pregovori počinju u utorak

Promena izraelskog stava i odluka da ipak krene u pregovore sa Libanom dolazi nakon masovnih napada, kao i nakon zahteva Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i tokom razgovora između Netanjahua i Trampa, da se "smanji" vojna aktivnost u Libanu kako bi se omogućio napredak pregovora sa Iranom.

Predstavnici u pregovorima, koji bi trebalo da počnu u utorak u Stejt departmentu, biće izraelski ambasador u Vašingtonu Jehijel Lajter i libanska ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Hamade. Američki posrednik biće Mišel Isa, američki ambasador u Libanu.