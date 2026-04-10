Suverenitet Rusije, a u doglednoj budućnosti i samo postojanje ruske države, zavise od njene sposobnosti da prati tempo globalnih promena, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom razvoju tehnologija veštačke inteligencije.

Putin je ocenio da veštačka inteligencija, zajedno sa digitalnim platformama i autonomnim sistemima, već oblikuje suštinski nov izgled ekonomije, društvenih odnosa, obrazovanja, zdravstva, logistike, industrije, odbrane i bezbednosti.

On je naglasio da se tehnologije razvijaju ubrzano i postaju sve složenije, zbog čega Rusija mora da odgovori tim izazovima.

Ruski lider je istakao i da tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji do 2030. godine treba da se koriste u svim oblastima u Rusiji.

On je naveo da je već naložio vladi i rukovodstvima regiona da pripreme nacionalni plan uvođenja veštačke inteligencije na nivou cele zemlje, uz uvažavanje potreba pojedinih sektora i federalnih jedinica.

Prema njegovim rečima, takve tehnologije i proizvodi zasnovani na njima treba da budu primenjeni u proizvodnji, logistici, energetici, upravljanju i obrazovanju.

Putin je istakao i da regulativa mora biti podešena tako da ne koči razvoj, već da podstiče bržu izradu i široku primenu naprednih tehnologija.

On je poručio da je cilj sveobuhvatna i masovna primena veštačke inteligencije, kao i formiranje ruskog tržišta za upotrebu takvih rešenja, što je, kako je naveo, prioritet i za domaći biznis i za državne organe.

