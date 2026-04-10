Politikolog Sergej Stankevič govorio je o verovatnoći izlaska SAD iz NATO-a.

U razgovoru za OTR, izrazio je mišljenje da predsednik SAD Donald Tramp pravno ne bi mogao da sprovede takvu ideju.

„Zakon zabranjuje predsedniku SAD da samostalno donese ovu odluku. Potrebna je još dvotrećinska većina u Senatu. To je telo koje je ratifikovalo pristupanje NATO-u. Tramp neće moći da to zaobiđe“, objasnio je Stankevič.

Prema njegovim rečima, postoji 99% šanse da će Vašington zadržati formalno članstvo u Alijansi, ali će radikalno preispitati svoje obaveze.

Ranije je Donald Tramp izjavio da NATO ne razume ništa dok se na Alijansu ne izvrši pritisak.