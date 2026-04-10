Slobodan Boba Živojinović nikada nije krio koliko voli i poštuje Aleksandru Prijović, suprugu svog sina Filipa koja mu je podarila prvog unuka.

Naime, on se oglasio i javno pohvalio snajku nakon rekorda koji je postavila u Zagrebu održavši pet koncerata zaredom u Areni o kojima priča ceo region.

- Mislim da su se kod Aleksandre neke kockice spojile. Ona je jedna predivna i emotivna osoba. Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra i nije ni čudo što su svi ovi pevači došli da je podrže i da budu deo ovog velikog spektakla - započeo je Boba svoju priču o Priji, pa dodao:

-To nije slučajno, a to je sve jedna predivna bajka i priča i neka traje što duže i bolje. Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih - rekao je Boba za jednu emisiju na jednoj hrvatskoj TV.

Podsetimo, sinoć se Prija javno obratila prvoj ženi Bobe Živojinovića i javno joj se zahvalila što je rodila Filipa. Ona je takođe nedavno istakla da joj je ona svekrva, a ne Lepa Brena .

